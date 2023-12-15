▲最高可領12萬元！　住宿式服務機構補助大提升

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方案採申請制，申請期限自112年7月1日起至113年3月1日止，補助對象為機構住民（需為本國國籍之國民），限住民本人或機構簽約人提出申請，並應同時符合下列條件：
（一）入住之機構類型：住民入住依法設立各類住宿式服務機構，一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構等。
（二）資格、長照需要等級及入住天數：１具身心障礙證明之中度（含）以上或經評估長照需要等級達4級（含）以上，且於112年度實際入住機構天數，累計達180天以上。
２未經評估或經評估長照需要等級未達4級之既有住民，且112年1月1日前（不含）已實際入住機構者，於112年度延續入住且累計入住天數達180天以上。
如112年度累計未達180天，則逐月檢核住滿1／2日曆天之月份，每月依比例給予補助金額，補助採年度1次性定額發給，每人每年最高補助新台幣12萬元。
符合補助資格者，備妥申請書、身分證、入住機構契約書、繳費收據或證明、存摺影本、身障證明或長照需要等級認定等文件，逕向當年度最近1次入住機構所在地之直轄市、縣（市）政府提出申請。
此外，住民若已離開機構或已歿，因已有入住機構事實，亦可由住民本人或機構簽約人提出申請，當年度曾經或已經具領其他相同類型之補助（如身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、中低收入失能老人機構公費安置費補助等），則不予補助；領取此方案補助後，亦不得再申請其他相同類型補助，詳細申辦規則可至各縣市服務窗口諮詢，或上衛福部官網查詢申請作業須知。
住宿式服務使用者補助方案https://1966.gov.tw/LTC/cp-6457-69925-207.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60201
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