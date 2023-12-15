▲周海媚病歷外流！　陸醫院恐面臨三項懲處「一種比一種嚴重」

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院方證實外流病例屬實 2嫌落網已故港星周海媚的電子病歷截圖在網上流傳，病歷顯示為北京市順義區某醫院。13日，涉事醫院及北京市順義區衛健委均做出回應。順義區衛健委相關人員稱，已有專人正同警方一起調查該事件。
根據陸媒報導，涉事醫院工作人員證實，網傳病歷確實是該醫院真實病歷，目前已經抓到了2名涉及洩漏病歷的人，並移送警方。涉案者1人是該醫院職員、1位是職員朋友。院方人員稱，後續將根據警方調查結果，進一步調查處理。目前涉事職員已遭暫停執業，醫院方面也正進行內部調查，要找出病例究竟是如何被外流。
律師：責任後果至少三項，且一種比一種嚴重對於周海媚病歷遭洩漏一事，周兆成律師在微博發文[i]表示，根據中國《醫師法》和《護士條例》都有規定，醫師和護士在執業活動中，應當嚴格保護患者隱私。《醫療機構病歷管理規定》強調，醫療機構及其醫務人員禁止以非醫療、教學、研究目的洩露患者的病歷資料。
同時《民法典》也明確規定，醫療機構及其醫務人員，應當對患者的隱私和個人資訊保密。洩露患者的隱私和個人資訊，或者未經患者同意公開其病歷資料的，應當承擔侵權責任。
周兆成強調，違反上述規定，責任後果至少三種，且一種比一種嚴重。
民事賠償
首先，民事賠償。佳人已逝，其隱私權受到侵害，近親屬可以作為訴訟主體。考慮到周海媚身份特殊，其病歷一旦洩露必將被更多人關注、討論，所造成的後果較一般人更為嚴重，因此，家屬可以主張高額侵權賠償。
行政處罰
其次，行政處罰，根據《醫師法》和《護士條例》規定，洩露患者隱私或個人資訊的醫師和護士，輕則會受到衛生主管部門的警告，重則會暫停其執業活動，甚至吊銷執業證書。
刑事責任
最後，刑事責任。《刑法》第253條規定了「侵犯公民個人資訊罪」，違反國家有關規定，向他人出售或者提供公民個人資訊，情節嚴重，3年以下有期徒刑；情節特別嚴重，3年以上7年以下有期徒刑。
周兆成呼籲，希望有關部門儘快查清事實，到底有沒有洩露，是誰洩露的，洩露範圍有多大，都得有個說法。也希望大家不要出於獵奇心理，搜索、傳播相關內容。對佳人最好的紀念方式，就是保護好她身後的各項權利。
[i] https://weibo.com/6089488571/NwVXTi7U4
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60243
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