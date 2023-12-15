▲胃食道逆流超難受！　常見3類藥物治療改善生活

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改善胃食道逆流 了解原因對症下藥衛生福利部食品藥物管理署建議要改善胃食道逆流的症狀，需先了解造成胃食道逆流的原因，才可以對症下藥。胃食道逆流常見原因如下：
一、下食道括約肌（稱作賁門）鬆弛：賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易會從胃部逆流而上到食道。
二、日常生活習慣不良：三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流。此外，抽菸、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌導致胃食道逆流。
三、高風險族群如肥胖中廣型身材或懷孕，會因腹壓較高導致胃酸逆流，長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌引起胃食道逆流。
治療胃食道逆流 三藥物可改善對抗胃食道逆流，除了改善日常生活習慣，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果，目前用於胃食道逆流的藥品有下列幾類：
一、傳統制酸劑：碳酸氫鈉、碳酸鈣、鋁鎂化合物、鋁鎂鹽混合劑等，利用中和胃酸效果提升胃部酸鹼值，迅速緩解胃酸造成的不適。
二、胃酸分泌抑制劑：包括H2組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦抑制劑(PPI)，以及進年來新研發的鉀離子競爭性胃酸抑制劑(P-CAB)，藉由抑制胃酸的分泌達到症狀的改善，其中PPI是目前胃食道逆流的主流藥品。
三、其他輔助治療藥品：胃食道黏膜保護劑(如Sucralfate)、胃腸蠕動劑(如Metoclopramide)等。
食藥署提醒，若出現胃食道逆流症狀，應就醫請醫師診治，用藥如有任何問題也應該諮詢藥師，尋求醫藥專業人員的協助，以保障身體健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60211
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