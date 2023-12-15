▲陰道感染、陰道炎好不舒服？中醫教保養：少用護墊、別過度清潔！

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陰道炎３大類型：莊博雅醫師表示，陰道發炎主要可分成三大類型，包括細菌性、黴菌性、滴蟲性。細菌感染的陰道炎，特徵有灰色分泌物多，魚腥味較重等，通常不會搔癢。念珠菌感染則白色乳酪狀分泌物，無臭味，搔癢難耐，外陰陰道紅腫，灼熱、解尿疼痛等。滴蟲性則大量黃綠色惡臭分泌物，外陰陰道紅腫搔癢，灼熱、疼痛、性交出血等。
常見風險因素：常見風險因素則可包括了熬夜、抽菸、喝酒等不良生活習慣；嗜食肥甘厚味、生冷、烤、炸、辣類等刺激性食物的不良飲食習慣；衛生習慣不佳、性行為頻繁、睡眠品質不佳等。懷孕因荷爾蒙、陰道酸鹼值改變等原因，也會有所影響。糖尿病因免疫功能較弱，且高血糖也容易感染念珠菌。而反覆陰道感染則可歸因於免疫功能低下。
長期影響：若是陰道一直處於感染的狀態，有可能進一步造成骨盆腔發炎，影響到子宮、卵巢、輸卵管。若輸卵管組織發炎可能會造成管腔粘連狹窄甚至堵塞，影響到精子與卵子的結合，導致不孕症，需盡早進行治療。
陰道炎主要和「濕濁」有關，中醫治療關鍵：清熱利濕！
陰道炎和「濕濁」有關：莊博雅醫師表示，從中醫觀點來看，陰道感染主要和「濕濁」有關，濕濁或痰飲等病理性產物，阻礙身體功能的正常運作。
濕濁久了適合病原體生存：濕濁累積久了，常會有鬱熱產生，導致濕熱環境，適合細菌黴菌等病原體的生存。若是本身體質較虛，無法有效對抗病原體則陰道炎會反覆發生，很難痊癒。
治療關鍵就在「清熱利濕」：因此在治療上，會依據病程分成急性期與慢性期，急性期以清熱利濕為主，清熱利濕常用藥物包括龍膽草、黃芩、黃柏、黃連、梔子、蒲公英、苦參、土茯苓、車前子、澤瀉、滑石等。
慢性會合併「補虛」：慢性期則會合併補虛扶正治療，需視情況用藥，根據脾虛（黨參、白朮、蒼朮、陳皮、砂仁、白扁豆）、腎虛（肉桂、附子、熟地、生地、杜仲、續斷）、氣血兩虛（黃耆、當歸、白芍、大棗）會選擇相應的用藥。
各狀況也需對應調理：若是睡眠品質差者需同步調理睡眠，提高免疫力。長期反覆感染者需堅持服用一段時間，改善體內濕熱的環境，避免感染一再發作，不再依靠抗生素與塞劑。狀況較嚴重者也可搭配外治法，選用殺蟲止癢的藥物外洗，內外兼治效果更佳。
陰道炎更要注意日常保養！提醒少用護墊、別過度清潔。
除了治療之外，日常保養也很重要，莊博雅醫師建議盡量避免穿著緊身不透氣的衣物，選擇寬鬆棉質的衣物。貼身衣物洗滌後應曝曬在有陽光處，不可晾在潮濕處陰乾，且應至少6個月更換一次。盡量不要使用護墊，若有使用請勤加更換。避免過度清洗陰道，以免造成局部乾癢且改變酸鹼值。調整生活作息，勿熬夜，要有充足睡眠。清淡飲食，避免過多烤炸辣刺激性飲食、勿飲酒。避免過多生冷寒涼之物，如西瓜、奇異果、梨子、柿子、白蘿蔔等水果、以及冰沙冰飲等。養成良好的習慣，更有助預防陰道感染。
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