UNIQLO便宜買法「內行人招了」！離譜價差掃5件不痛：44折買衣服

年末派對必衝！「2款調酒配方」宅家輕鬆做　草莓優格啤酒換新裝

▲聖誕節、跨年派對聚餐少不了美酒的搭配，三得利分享兩款調酒配方，在家就能輕鬆動手做。（示意圖／取自unsplash）
▲聖誕節、跨年派對聚餐少不了美酒的搭配，三得利分享兩款調酒配方，在家就能輕鬆動手做。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

年末聖誕節、跨年派對必備，台灣三得利分享使用「六ROKU GIN」基酒，在家就能調出「2款調酒配方」，包括以薑絲與冰塊將「六ROKU GIN」的柚子風味加倍凸顯，更能展現日式待客文化中的「omotenashi精心款待」，非常適合在聚會上與親友們一同分享。此外，臺虎也在年末與日本人氣插畫家 松原光 Hikaru Matsubara 聯手合作，推出全新設計的「朦朧草莓優格啤酒」，4%酒精度年末相聚不想喝太醉必衝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣三得利Beam Suntory的「六ROKU GIN」是由日本的六種植物「櫻花、櫻花葉、煎茶、玉露、山椒、柚子皮」與經典琴酒配方調製而成，年末推出小瓶裝的「六（ROKU）」琴酒，200ml瓶身包裝，適合在家小酌或者邀請三五好友同聚時來兩杯自製特調。

三得利分享2款調酒配方，首先是以「六ROKU GIN」為基底打造的特製「Gin Tonic」經典調酒，以及額外加上經威士忌木桶熟成的山崎焙煎樽梅酒，融合梅酒濃郁的香氣，尾韻添增一絲酸甜風味，讓風味更顯深度的「PLUM GIN TONIC」。

「GIN TONIC WITH GINGER」：準備30ml ROKU Gin琴酒、120ml 通寧水、6支 薑絲

先將薑切成等長切粗絲片，冰塊倒入杯中至杯口高度，加入ROKU Gin琴酒、6片薑絲，倒入通寧水滿過冰塊，最後攪拌均勻即完成。

「PLUM GIN TONIC」：準備30ml ROKU Gin琴酒、120ml 通寧水、10ml梅酒

冰塊倒入杯中至杯口高度，倒入ROKU Gin琴酒、加入梅酒，最後倒入通寧水滿過冰塊，攪拌均勻即完成。

▲特製「PLUM GIN TONIC」，加上經威士忌木桶熟成的山崎焙煎樽梅酒，融合梅酒濃郁的香氣，尾韻添增一絲酸甜風味。（圖／三得利提供）
▲特製「PLUM GIN TONIC」，加上經威士忌木桶熟成的山崎焙煎樽梅酒，融合梅酒濃郁的香氣，尾韻添增一絲酸甜風味。（圖／三得利提供）
此外，臺虎精釀與人氣插畫家Hikaru Matsubara合作，在聖誕節前夕推出全新設計的「朦朧草莓優格啤酒」，酒罐設計上繪製著鮮嫩草莓跳進酸甜優格中的插畫，帶著雙眼微笑超級可愛，不只是草莓帶著可愛雙眼，優格瓶身上的老虎也有，還有許多小地方都可以看到這巧思。「朦朧草莓優格啤酒」以香甜可口的草莓搭配優格乳酸飲，結合4%酒精濃度喝了微醺不醉，草莓果香夾帶著微氣泡的碳酸感，是聖誕節、跨年派對的新選擇。

▲朦朧草莓優格啤酒換新裝，與日本人氣插畫家 松原光 Hikaru Matsubara 攜手合作。（圖／臺虎提供）
▲朦朧草莓優格啤酒換新裝，與日本人氣插畫家 松原光 Hikaru Matsubara 攜手合作。（圖／臺虎提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

寒流吃火鍋！全聯高麗菜35元「限4天」　青菜折20元、牛小排200元

今起限3天！全家咖啡買1送1「有美式、拿鐵」　7-11卡布奇諾半價

寒流來襲必喝！全家推「花生湯圓拿鐵」　韓國泡麵買1送1限3天

限3天！全家美式、拿鐵「買1送1」　7-11卡布奇諾28元、紅茶18元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞