年末派對必衝！「2款調酒配方」宅家輕鬆做　草莓優格啤酒換新裝

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三得利分享2款調酒配方，首先是以「六ROKU GIN」為基底打造的特製「Gin Tonic」經典調酒，以及額外加上經威士忌木桶熟成的山崎焙煎樽梅酒，融合梅酒濃郁的香氣，尾韻添增一絲酸甜風味，讓風味更顯深度的「PLUM GIN TONIC」。
「GIN TONIC WITH GINGER」：準備30ml ROKU Gin琴酒、120ml 通寧水、6支 薑絲
先將薑切成等長切粗絲片，冰塊倒入杯中至杯口高度，加入ROKU Gin琴酒、6片薑絲，倒入通寧水滿過冰塊，最後攪拌均勻即完成。
「PLUM GIN TONIC」：準備30ml ROKU Gin琴酒、120ml 通寧水、10ml梅酒
冰塊倒入杯中至杯口高度，倒入ROKU Gin琴酒、加入梅酒，最後倒入通寧水滿過冰塊，攪拌均勻即完成。
此外，臺虎精釀與人氣插畫家Hikaru Matsubara合作，在聖誕節前夕推出全新設計的「朦朧草莓優格啤酒」，酒罐設計上繪製著鮮嫩草莓跳進酸甜優格中的插畫，帶著雙眼微笑超級可愛，不只是草莓帶著可愛雙眼，優格瓶身上的老虎也有，還有許多小地方都可以看到這巧思。「朦朧草莓優格啤酒」以香甜可口的草莓搭配優格乳酸飲，結合4%酒精濃度喝了微醺不醉，草莓果香夾帶著微氣泡的碳酸感，是聖誕節、跨年派對的新選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！