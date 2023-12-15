特企／全家聖誕年終慶！「隨買跨店取」送4萬8雙人旅遊金

全家app「隨買跨店取」邁入第35個年頭，讓消費者可以「先囤再用」享受團購優惠價，還可跨店分次取貨，最普遍的莫過於每天都要來一杯咖啡的上班族，仔細算算，累積一年份的咖啡可是一筆不少的開銷，這時正是最適合使用「隨買跨店取」的時候，以優惠價團購，先囤再用不無小補，更棒的是，它還有轉贈以及共享功能，隨時都能分享喜悅、讓人際關係更加分。此外，「隨買跨店取」消費紀錄電子化，讓消費者更透明地了解自己的購物歷史，用手機就能享受超值價，絕對讓人一用上癮。
隨著聖誕節將近，隨買跨店取推出「聖誕年終慶」活動，不論是買食品或家用品都有超優惠折扣，單筆滿300元還能抽價值48000元雙人日韓旅遊金。緊接著就要迎接農曆新年，「隨買跨店取」也推出「新春送禮學」，讓大家年節禮盒輕鬆買，美味的蛋捲、餅乾禮盒399元就能到手，另也有499元禮盒系列，買4入直接打85折。
另外還有「初一十五素食日」， 吃素食來全家隨買跨店取，健康又方便！素食調理包系列3入155元、米飯系列3入139元、大茂罐頭系列3入99元、愛之味罐頭系列3入129元、素飄香泡麵系列3入109元，79折起，聰明消費的你必須趕快入手。節日之餘，全家隨買跨店取在日常生活還是很貼心，62元系列指定大口飯糰、Fami collection鮮榨果汁系列及薏仁漿，3組一起買享79折，划算又營養滿分。
全家也感謝大家陪伴走過35個年頭，推出Let’s Café經典美式增量回饋，用隨買跨店取，買中杯升級成大杯，大杯升級為特大杯，目前已在app上開賣，咖啡迷千萬別錯過。常言「與你分享的快樂勝過獨自擁有」，隨買跨店取「共享心生活」活動，讓樂於使用共享功能的人有福，只要使用共享，就能抽雙人日韓旅遊金48000元，再享有指定品項Let's Café 經典拿鐵、私品茶買一送一優惠，活動到12月26日止，一起與親朋好友享受共享樂趣。滿額抽獎活動頁。
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