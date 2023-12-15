特企／捷運三鶯線首站招商成功！三峽站出入口2捷開案
今日上午在臺北新板希爾頓飯店舉辦簽約儀式，在副市長陳純敬的見證下，新北捷運局長李政安與昇陽建設總經理魏岱霖共同簽署投資契約。開發計畫將與三峽站出入口2共構，興建2棟地下2層、地上15層，總樓地板面積約1萬坪捷運住商大樓，並且規劃266坪公益設施空間，提供三峽老街區及北大特區更多元服務機能，預估投資金額約29億元，預計118年完工。
副市長陳純敬表示，三峽站作為三鶯線第一個招商成功的捷開案，是新北捷運開發推動的重要里程碑，三峽站出入口2預計興建地上15層、地下2層的捷運住商大樓，並規劃4樓與捷運連通，打造到站即到家的高品質捷運共構宅。而1樓規劃沿街式店鋪，提供商業發展動能及就業機會，更設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心等3項公益設施空間，共約266坪，充實三峽老街區及北大特區多元服務機能，此外，捷開大樓預計取得銀級綠建築標章、合格級智慧建築標章，也同時為三峽地區提升優質門戶意象。
副市長陳純敬進一步說明，三鶯線為北桃都會生活圈的重要捷運路線，正朝向114年完工目標持續興建中，未來三鶯地區至雙北市中心通勤時間將減少20分鐘，有效提升地區可及性。三鶯捷運全線共有7處開發基地，繼三峽站成功招商後，新北捷運局後續將持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，預期可吸引340億投資金額，並引入1.3萬個居住人口，加速帶動三鶯地區發展，並串聯城際關係，共同打造北北基桃捷運共榮生活圈。