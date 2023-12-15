▲放射治療結合AI 　縮短癌症患者等候治療時間

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放射治療 病情變化快速者影響大安南醫院放射腫瘤科主任詹凱翔指出，放射治療是相當有效及廣泛運用的腫瘤療法，但常常因為治療計畫及排程原因，導致患者需等候7至10天、甚至更久，才能接受治療；對於病情較和緩的患者或許影響不大，但像陳先生這類頭頸癌患者、或者病情變化快速的患者而言，就岌岌可危。
AI人工智能 大幅提升效率所幸，安南醫院於2021年引進「好神刀」（Halcyon）放射治療，提供患者快速且優質的治療過程；2022年導入中國醫藥大學體系放腫雲平台，是款支援完成資料雲端化，同時共享最新治療計畫之軟體；今年10月，更建置最新一代的長佳智能「放射治療器官自動勾勒系統」，利用AI人工智能，大幅縮短治療計畫的標記器官所需時間，並減少差異讓作業標準化。
詹凱翔主任進一步以使用前後資料為例，放射治療頭頸部器官勾勒系統可減少醫師設計治療計畫的時間，從原本平均3.5個工作天，縮為1.3個工作天，讓患者盡快接受即時放射治療，及早遏阻病情惡化。
身體出現異狀不要拖 定期篩檢顧健康詹凱翔主任強調，每多一天等待，就是給腫瘤細胞更多破壞的機會。因為COVID-19疫情影響民眾就醫行為跟習慣，導致許多民眾拖到病情嚴重才尋求醫療協助，「平時均衡飲食、養成良好習慣，並定期健康檢查、或配合國家推動的癌症篩檢政策，才是遠離癌症的最佳方法！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60228
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