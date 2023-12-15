▲家庭醫療支出佔薪資30％　逾9成年輕人擔心父母生病自己沒能力照顧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
92％對照顧家人健康有壓力 年紀越輕越焦慮此次調查針對青年族群未來的煩惱進行剖析，有效樣本數為616件，調查區間為今（2023）年10月6日至31日。調查發現，竟有超過92%的受訪者對照顧家人健康備感壓力，而且年紀越輕，對照顧帶來的經濟焦慮就越嚴重。
有91%以上的受訪者同意健康投資應是國家重要政策，且高達94%受訪者認為應由政府帶頭提出解方。其中46.9%民眾認為應比照OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值提升醫療支出佔GDP水準至8－9%，也有31.7%的人認為應訂定更高標準，直接比照日本提升至11%。
目前台灣經常性醫療保健支出（CHE）約佔GDP比例6%，與其他OECD（經濟合作暨發展組織）國家有所落差，「2023台灣健康投資報告」指出若能增加對健康的投資，改善國民健康、讓病友及照顧者回歸職場，預估每年GDP至少可增加1700億元。
1年家庭醫療支出18.5萬 盼政府重視健康投資根據主計處統計，2021年每個家庭一年的醫療保健支出約有18.5萬元，佔家庭總支出的20%，若換算成個人薪資，每月醫療保健支出約是平均薪資的3成。以年輕照顧者張小姐為例，在媽媽罹癌後每月治療需自費20萬元，即使兄弟姊妹共同分擔仍是不小的支出，媽媽甚至因而猶豫就醫治療。
台灣健康投資不足、健保資源有限，對於新醫療科技的可近性、健保給付等都會產生影響，而這些皆與青年的家庭醫療重擔有關。調查中再再反映出青年族群對健康投資的期盼與支持，也有88%的受訪者期望將資源用於加速新治療方案納入健保，讓台灣的醫療環境跟上國際腳步。
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿也呼籲，政府應帶頭盡快採取行動，增加國家公務預算對健康照護的投入，以多元財源挹注健保，減輕青壯年世代的照護負擔，並強化人民健康與國家競爭力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60210
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw