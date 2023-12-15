▲竹市馬偕兒童醫院「婦幼友善醫療服務成果發表會」 市府肯定打造友善醫療環境

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新竹市立馬偕兒童醫院舉辦「用愛照護寶貝-婦幼友善醫療服務成果發表會」，今(13)日由衛生局長陳厚全頒獎，表揚竹市協助推動婦幼友善醫療委員與績優院所；包含兒童友善醫療、幼兒專責醫師、凍卵補助試辦以及周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷。
竹市榮獲幸福指數全台第4 醫療保健政策讓市民「超有感」市長高虹安表示，在經濟日報「2023縣市幸福指數大調查」，竹市榮獲幸福指數全台第4名，以及首獲「永續健康城市」非六都第1名，證明醫界與市府團隊合作多項公共衛生及醫療保健政策讓「市民非常有感」。
高市長指出，醫界全力與市府攜手協助打造0-6歲市府養的城市願景，透過凍卵備孕、高風險孕產婦關懷、幼兒專責醫師以及醫療院所共同建置婦幼友善環境，從準備、懷孕、出生到寶寶健康成長，每一個階段都有醫療院所神隊友支持守護，打造年輕一代「願婚、敢生、樂養」的育兒友善城市，讓孩子在竹市這個幸福城市平安健康、快樂長大。
4大婦幼友善照護步驟全方位建立全市醫療網絡陳局長表示，竹市推動4個婦幼友善的幸福照護步驟，首先是「暖心圓夢的凍卵補助」，讓育齡婦女保留最佳的生育能力，保存一線「生」機，待日後有生育需求時，仍有健康的卵子孕育下一代，今年協助育齡婦女進行AMH卵巢功能抽血檢驗668人及凍卵療程167人。
陳局長指出，其次為「安心懷孕的周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷」，針對高風險孕產婦（兒），提供個案管理關懷追蹤及轉介服務，今年有151位孕產婦、新生兒受惠與共照。再者為「用心守護的幼兒專責醫師」，發展以幼兒為中心的健康照護制度，孩子0-3歲黃金成長期有醫師來幫忙，銜接兒童預防保健、預防接種等健康照護服務，今年竹市與53位兒科醫師合作，109年開始由專責醫師持續照顧3歲以下孩子健康，現有收案照護10,241位幼兒。
陳局長進一步指出，最後是「全心照護的兒童友善醫療」，今年北區桃竹竹苗四縣市衛生局、9家醫院與8家診所共同參與，推動親子安全、友善看診空間、幼兒在非兒科專科或轉診優先看診、兒童知情同意與家長參與以及特殊醫療照護協助追蹤轉介等，從軟硬體全方位建立兒童友善的就醫環境。今年共同照護兒童友善就醫服務人次14,631人次、應追蹤兒童個案轉介後續照護率達14,631%、兒童及孕產婦社區轉診網絡服務人次14,631人次。
衛生局表示，面臨少子化的重大挑戰，未來將持續與醫療院所攜手合作，全面推廣孕產婦（兒）友善的醫療整合服務，提供婦幼最適切的健康照護，營造溫馨和支持的醫療照護服務，守護每個孩子都能在充滿愛心和關懷的環境中茁壯成長。
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