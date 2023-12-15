▲新竹市衛生局嚴格把關食安！冬至應景食品抽驗29件「全數合格」

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竹市衛生局嚴格把關食安！ 冬至食品抽驗29件全數合格冬至是台灣重要的傳統節日之一，為維護民眾食用冬至節慶食品的衛生安全，新竹市衛生局啟動冬至專案稽查，針對應景食品抽驗，稽查場域包括食品製造業、販售業、餐飲業、糕餅、賣場等，共抽驗市售冬至食品29件，檢驗結果均符合規定。
衛生局長陳厚全表示，此次抽驗市售冬至應景食品包括湯圓、麵線、米粉、調味醬、糕餅、寶特瓶裝飲品等共計29件，檢驗防腐劑、漂白劑、甜味劑、塑化劑、甲醛、違法著色劑等項目，檢驗結果皆符合規定，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾查詢參考。
違規使用食品添加物 竹市衛生局：最高恐挨罰300萬陳局長提醒，民眾冬至時選購應景食材，如湯圓、麵線等，應盡量選擇包裝食品，並注意外包裝標示，購買回家後應妥善保存及盡早食用，以避免過期或變質情形發生，烹煮時要確保食材完全熟透，另外，如有對食物過敏的民眾，應特別注意食品成分，避免引發過敏反應，如有過敏症狀應及早就醫治療。
衛生局呼籲，食品製造業者應依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，正確使用防腐劑、漂白劑等食品添加物，如發現有違規使用食品添加物，將依食品安全衛生管理法第47條規定，處新臺幣3萬元以上300萬以下罰鍰。
民眾如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或竹市衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。
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