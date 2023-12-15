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早上來一杯順暢又助消化！營養師親授「優格燕麥杯」製作法

▲早上來一杯順暢又助消化！營養師親授「優格燕麥杯」製作法
▲早上來一杯順暢又助消化！營養師親授「優格燕麥杯」製作法

每日健康-每日都做得到的健康

長壽專家、「藍區（Blue Zones）」機構創辦人布特納（Dan Buettner）堅信，營養均衡的早餐是維持健康的一大祕訣，其中燕麥是很好的早餐食材，不僅富含可溶性纖維，還能有效降低體內的膽固醇。對此，營養師高敏敏分享「優格燕麥杯」食譜，只要照著順序和比例放入指定的食材，就能輕鬆做出一杯超營養美味的早餐。

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▲ 自製優格燕麥杯方便又省時。（示意圖／123RF）

高敏敏在臉書專頁《高敏敏 營養師》發文提到，優格燕麥杯高纖、順暢、助消化，無論當早餐或點心都很省時方便，也能兼顧健康，即便對料理一竅不通，只要依照燕麥杯的食材順序，最底部到最頂部由下往上依序放入「基底、水果、優格、堅果」，跟著做就不會出錯。

高敏敏拆解燕麥優格杯製作方法：

比例 → 基底1：水果1：優格2：堅果1小湯匙

基底 → 燕麥（35～50g） + 牛奶／豆漿／燕麥奶（牛奶補鈣、豆漿補蛋白質、燕麥奶香氣足，大家自行依喜好擇一）

水果 → 選擇高纖、高植化素 如：奇異果、香蕉、莓果、火龍果

優格 → 希臘優格 + 抹茶粉／可可粉／奇亞籽（可依喜好添加，增加口感）

堅果 → 黑芝麻／杏仁／核桃／腰果（隨意搭配，注意份量即可）

圖／翻攝自 高敏敏 營養師 臉書
圖／翻攝自 高敏敏 營養師 臉書
高敏敏指出，燕麥優格杯小小一杯，不僅低卡，還有豐富的鈣質、蛋白質、膳食纖維，又可以依照自己的喜好搭配出不同口味，建議前一晚做好冰冷藏，隔天早上就能直接吃，但盡可能在製作完的隔天內食用完畢，食材會比較新鮮。

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