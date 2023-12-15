▲早上來一杯順暢又助消化！營養師親授「優格燕麥杯」製作法

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▲ 自製優格燕麥杯方便又省時。（示意圖／123RF）
高敏敏在臉書專頁《高敏敏 營養師》發文提到，優格燕麥杯高纖、順暢、助消化，無論當早餐或點心都很省時方便，也能兼顧健康，即便對料理一竅不通，只要依照燕麥杯的食材順序，最底部到最頂部由下往上依序放入「基底、水果、優格、堅果」，跟著做就不會出錯。
高敏敏拆解燕麥優格杯製作方法：
比例 → 基底1：水果1：優格2：堅果1小湯匙
基底 → 燕麥（35～50g） + 牛奶／豆漿／燕麥奶（牛奶補鈣、豆漿補蛋白質、燕麥奶香氣足，大家自行依喜好擇一）
水果 → 選擇高纖、高植化素 如：奇異果、香蕉、莓果、火龍果
優格 → 希臘優格 + 抹茶粉／可可粉／奇亞籽（可依喜好添加，增加口感）
堅果 → 黑芝麻／杏仁／核桃／腰果（隨意搭配，注意份量即可）
高敏敏指出，燕麥優格杯小小一杯，不僅低卡，還有豐富的鈣質、蛋白質、膳食纖維，又可以依照自己的喜好搭配出不同口味，建議前一晚做好冰冷藏，隔天早上就能直接吃，但盡可能在製作完的隔天內食用完畢，食材會比較新鮮。
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