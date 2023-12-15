快訊／大樂透頭獎1人獨得1億！12/15獎落屏東縣 加碼3人分3600萬
大樂透兩週內開出第三次頭獎！大樂透第112000112期今（15）晚開獎，1億元頭獎再度被開出，是在屏東縣潮州鎮新生路2之2號1樓「富潤發彩券行」開出，為一人獨得。另外今晚也是台彩公司感恩加碼「100組200萬」最後一期，總中獎注數為3注，其中3組為單注中獎，3600萬元獎金均分之後，每組總獎金為1200萬元。
記者賴禹妡／綜合報導
台彩公司感恩加碼「100組200萬」最後一期，剩餘18組中開出3組，每組獎金1200萬元；總中獎注數為3注，其中3組為單注中獎。由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為1200萬元。
📍12／15大樂透中獎號碼
由小到大依序為01、09、22、28、33、39，特別號是07。
📍「100組200萬」獎項獎號查詢點此
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
台彩公司回饋民眾10年來的相挺，14日起開跑感恩加碼，「大樂透」加開100組200萬元獎項，買一張彩券有雙重中獎機會，活動期間除了對當期例行獎號，若彩券號碼完全對中任一組加開的6個獎號（01至49，每組開出6個號碼），就可獲得200萬元獎金。今日為加碼最後一期，剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分。