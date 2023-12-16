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冷氣團報到！台北馬拉松清晨開跑　運動掌握3訣竅減少心臟病、中風風險

▲冷氣團報到！台北馬拉松清晨開跑　運動掌握3訣竅減少心臟病、中風風險
▲冷氣團報到！台北馬拉松清晨開跑　運動掌握3訣竅減少心臟病、中風風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】冷氣團即將報到！根據中央氣象署氣象預報資料顯示，12月16日大陸冷氣團南下，12月19日又會有另一波冷氣團襲台。天氣明顯轉冷，而台北馬拉松將在12月17日登場，因應冷氣團南下引起的清晨低溫，國健署提醒民眾應掌握運動3訣竅。

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溫差大增加心血管風險　運動掌握3訣竅不怕「凍」

氣溫對於健康也會產生很大的影響，尤其近日溫度變化大，有時溫差甚至可達10度左右，可能會增加心臟病、中風急性發作的機會，特別是長者、三高患者或有不良的生活習慣者更要注意。國健署表示，民眾運動應掌握3訣竅，以達到活就要動、天冷不怕凍的目標：

  • 保暖：
出門運動時，從頭到腳都要保暖，尤其頭頸部不能輕忽。

  • 熱身：
運動前要「充分」暖身，以提升肌肉溫度，促進血液循環，同時增加關節活動度與肌肉延展性，預防運動傷害。

  • 補水：
身體水分不足，可能會使血液過於黏稠，導致流動性不佳，造成一定的風險。因此，運動時要適時補充溫熱開水，多次慢慢喝，避免大口喝水造成胃脹等情形。

建議戶外活動的過程中，每15分鐘飲水200－300毫升，若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。

注意保暖漸層式穿法　清晨運動應結伴留意危險警訊

現在許多人喜歡參與馬拉松，而活動多半都在凌晨登場。對於冬季參與大型運動活動，或習慣在清晨運動的民眾，除了上述3點外，國健署署長吳昭軍也提供以下2項建議：

  • 建議晚點再出門運動
  • 注意自身的保暖，以漸層式的穿著，避免一件式穿法（例如一件保暖外套的穿法），可隨戶外溫度，穿脫個人衣物，維持體溫的恆定
此外，清晨出門時，建議結伴而行，運動過程中應隨時注意自身及周邊親友身體狀況，國健署提醒，若有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或無法做到「微笑、舉手、說你好」任一動作，有可能是中風的徵兆，應撥打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60273

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