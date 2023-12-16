▲冷氣團報到！台北馬拉松清晨開跑　運動掌握3訣竅減少心臟病、中風風險

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溫差大增加心血管風險 運動掌握3訣竅不怕「凍」氣溫對於健康也會產生很大的影響，尤其近日溫度變化大，有時溫差甚至可達10度左右，可能會增加心臟病、中風急性發作的機會，特別是長者、三高患者或有不良的生活習慣者更要注意。國健署表示，民眾運動應掌握3訣竅，以達到活就要動、天冷不怕凍的目標：
- 保暖：
- 熱身：
- 補水：
建議戶外活動的過程中，每15分鐘飲水200－300毫升，若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分的飲料。
注意保暖漸層式穿法 清晨運動應結伴留意危險警訊現在許多人喜歡參與馬拉松，而活動多半都在凌晨登場。對於冬季參與大型運動活動，或習慣在清晨運動的民眾，除了上述3點外，國健署署長吳昭軍也提供以下2項建議：
- 建議晚點再出門運動
- 注意自身的保暖，以漸層式的穿著，避免一件式穿法（例如一件保暖外套的穿法），可隨戶外溫度，穿脫個人衣物，維持體溫的恆定
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60273
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