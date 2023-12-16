杜汶澤高呼「我一定會回家投票」 活51年第一次選總統就在台灣
51香港男星杜汶澤透過特殊貢獻方式，移民台灣2年多，去年完成入籍手續，取得中華民國身分證和健保卡，正式成為台灣人，2024總統大選倒數，他行使公民權利，承諾：「我一定會回家投票，因為是我人生第一次投票選總統。」
記者楊穎軒／綜合報導
昨（15）日深夜，杜汶澤在臉書發文，透露要去日本一趟，「但不管怎樣，1/13我一定會回家投票，因為是我人生第一次投票選總統」，話鋒一轉，坦言沒見識過極權統治的人，不會明白他的心情，「我共（跟）你講，你會使（即使）討厭政治，但不可以放棄守護自己國家的權利。」
杜汶澤19歲賭馬欠下100多萬港幣的高利貸（約370萬新台幣）來台跑路1年，當時每晚看《豬哥亮歌廳秀》節目，覺得自己和豬哥亮的際遇類似，「這個演員又搞笑，一直在飆髒話，原來當明星也不一定要很文雅」，回到香港後，啟發他的諧星之路，交出電影代表作《低俗喜劇》。
2014年，杜汶澤跨海聲援台灣太陽花學運，被大陸和香港全面封殺，5年後再力挺香港反送中運動，曾說：「無論你的敵人有多強大，你也要勇敢地去面對。」雖然很多人罵他「背骨仔」造成壓力，不過杜汶澤不後悔站在強權的對立面，認為每個人有選擇的自由。
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