▲亞洲第一！中醫大附醫、Google Cloud合作　引進最新模型AI智慧醫療再升級

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從癌症精準化治療著手 建立專業版指引、病人衛教中醫大附醫與Google Cloud此次合作，將從癌症精準化治療著手。「客製化癌症治療指引」以國家綜合癌症網絡（NCCN）指南為基礎，結合Google醫療大型語言模型 ，可以根據病人的癌症分期、治療方式和風險評估等方面，協助醫療人員快速抓取正確治療資訊。
李光申副院長提到，建立醫護人員專業版指引，透過MedLM輔助，治療指引生成速度只需幾秒的時間，它可以幫助醫療人員縮短尋找資料的時間，節省團隊工作時間以服務、治療病人。
而「化療問答集」則是著重於癌症病人衛教，將中醫大附醫癌症照護的相關衛教資訊使用Google 醫療大型語言模型加以訓練、優化，使該系統具有豐富的醫學知識和問答能力，針對病人或民眾提問的問題給予回應。李光申副院長表示，藉此建立自動對話系統，可以準確提供專業且具同理心的回答作為參考。
AI運用強調「賦能」 兼顧隱私安全提升醫療照護中國醫藥大學附設醫院周德陽院長提到，如何運用AI提升醫療品質與照顧在台灣是非常重要的議題，很榮幸與Google一起開發軟體，成為亞洲第一個引進的醫院，期待這項合作能為醫療帶來幫助，並帶領台灣的智慧醫院更精準、更安全地協助更多醫護人員與病人，邁向精準醫療3.0的新紀元。
Google Cloud 醫療照護全球總監 Aashima Gupta 首次來台，也在記者會上分享生成式 AI 可以減輕醫護人員工作負擔，提升對病患的個人照護，也能增進醫療可近性，未來會持續與各醫院合作，並讓基礎模型更容易被負擔以協助更多的人提升醫療照護。
北亞區董事總經理李孔源則提到，生成式 AI 解決方案賦能醫療保健與生命科學組織能更有效率地運作，希望透過AI驅動更好的創新，也希望此次合作對台灣醫療有更好的幫助，協助所有病人獲得最大程度的醫療結果。
根據Google提供數據資料顯示，Med-PaLM 2於美國國家醫師考試中通過比率為85%，有如哈佛大學學業排行前幾名的學生，且水準有如專科醫師。不過，在AI運用上，尤其是在醫療方面，隱私、安全性更是許多人相當關注的一部分。
除了介紹大型語言模型的效能與傑出表現外，Google Research科學家暨資深總監 Greg Corrado 出席活動也特別說明，資料的運用其實都不會使用到個別病患的資料，符合安全、隱私、法規，而且要特別強調一點，這些AI運用並不是用來做決策，而是輔助、協助的角色，其使用都是在醫護監督下進行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60270
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