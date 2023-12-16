▲研究證實：看電影有「這些益處」！　心情真的會變好

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電影內容作為借鏡與反思 促成所謂療癒衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采認為，電影原為非治療目的而製作，但情節和電影中的角色，可以幫助人們更深刻的了解自己，建立連接而達到情緒的宣洩與慰藉。在這過程，電影所呈現的人生故事與生活經驗，可作為借鏡與反思，帶來新觀點，促成所謂的療癒，是心理健康促進很重要的資源。
然而，礙於情節，自殺細節過於寫實的影集，亦會讓青少年模仿。因此，家長或老師最好能了解有精神或是心理困擾的青少年所看的電影，提供討論的空間，才能更了解影片對兒少的衝擊與影響，以促進正向的改變。
共同經驗建立連結 增強樂觀情緒董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，當我們處於悲傷、焦慮的狀態時，可透過電影來撫慰心靈、緩和情緒，電影雖然會結束，但觀看時得到的勇氣和希望，皆有助於面對未來；感受緊張與刺激的電影，能幫助我們轉移負向情緒；愛情片則會讓人有所嚮往，暫時忘卻現實生活中的不愉快；困苦的電影往往會讓我們看見並珍惜自己已擁有的幸福，正向面對生活的艱難。
看電影除了可紓壓，也有助於增進人際互動、打破親密關係障礙，只要願意看，就能讓兩個人至少有話題，葉雅馨提醒，如果看完電影有種曲終人散的失落感，何妨再看一次。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60213
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