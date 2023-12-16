▲子宮頸癌篩檢前注意5事項　篩檢「陽性」別驚慌！下一步怎麼做看這邊

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最佳篩檢工具「子宮頸抹片」 民眾應落實3早原則子宮頸癌早期通常不會有明顯症狀，不過透過定期篩檢有機會早期發現異常病灶。目前，國際證實最佳的子宮頸癌篩檢工具就是「子宮頸抹片檢查」，而台灣自民國84年便開始補助30歲以上婦女定期子宮頸抹片檢查。
根據國健署資料顯示，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌（1期以上）的風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3.4倍。因此，國健署呼籲，民眾應落實3早原則「早篩檢、早發現、早治療」。
國健署表示，經由子宮頸癌篩檢，發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97%；沒有接受篩檢而發現子宮頸異常者，早期（0+1期）個案比率僅29%，因此定期接受子宮頸抹片檢查很重要，有助於阻斷子宮頸癌的發生。
篩檢前注意5事項 結果出爐後記得「這樣」做因此，符合子宮頸癌篩檢資格的婦女應每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查。國健署提醒，檢查當天攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，或洽當地衛生局所，即可諮詢並接受篩檢服務，不過在接受子宮頸抹片檢查前要注意以下5事項：
- 避免盆浴
- 不要沖洗陰道
- 勿放置塞劑
- 前一夜不要有性行為
- 避開月經期間
國健署表示，民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確認是否符合補助資格；亦可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home） 查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60209
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