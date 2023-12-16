江祖平病4天疑得A流全身痛 存摺翻開一道光停工1年「財富自由」
江祖平今（16）日現身嘉義，介紹新戲《生命捕手》在嘉義朴子的拍戲場景「樂樂醫院」。她今天聲音燒聲到不行，透露已經病了4天，自我懷疑得了A型流感，「全身皮膚、骨頭超酸痛」，但不愛吃藥看醫生，僅靠自我修復。她出道26年終於懂得放慢腳步，休息1年多開始回歸拍戲，也把新店83坪、5房大宅賣掉，搬進台北市3房小屋，她笑說現階段比較「財富自由」，因為以前錢都是給媽媽管，現在自己可以活用。
記者蔡依庭／嘉義報導
45歲江祖平保養得宜、膚況超好，穿著短褲露出鳥仔腳穿梭在「樂樂醫院」，現在的她沒感情對象，自認生活圈太窄，沒有機會認識新對象，身邊要馬是人夫或是Gay，還開玩笑要媒體都去跟拍她，聽來有點生無可戀，但有貓貓、狗狗陪的生活「一個人也是挺舒服的」。
她原本住在新店83坪的大房子裡，但8隻貓咪走了4隻，一人住的她感到寂寞，決定賣房換小屋，但沒想到一周就成交，搞得她根本來不及找新房子，現在只能先租房。她拍戲26年了，一直以來薪水都交給會計師媽媽管，否則以她個性應是守不了財。
她承認，只要工作累了就會看存摺重拾動力「會看到一道金光就不累」，拍了26年積蓄肯定累積不少，加上賣房的錢，那道金光應該夠閃了，可以財富自由一直休息，她笑說：「我可以戴墨鏡！」不過現在的她，減少拍8點檔，羞說：「休息一年後真的會懶。」慢慢適應拍戲的節奏，目前還是先以一般影集為主，總之是不會輕易退休，不改大喇喇個性說：「要上班才有動力喝酒。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁