南部起風了！王金平主持會報啟動陸戰 0107黃金周辦萬人大造勢
選戰倒數計時，日前接任侯友宜全國後援總會總會長的前立法院長王金平，今（16）日下午於高雄市黨部召開主持「第16任總統、副總統暨立委輔選工作會報」，視同南部陸戰正式啟動，王金平同時並為1月7日高雄選前黃金周做盤點，當日預計會有至少3萬人到場支持，王金平強調是實實在在的人數，希望在最後階段藉此拉抬氣勢、共同贏得勝選。
記者鄭婷襄／高雄報導
王金平今下午於國民黨高雄市黨部六樓，親自召開主持「第16任總統及立委選戰輔選工作會報」，召集包含現卸里長、鄉長、議員、立委等人參加，包括前議長、侯友宜高雄競總主委莊啟旺，侯友宜二哥、高醫前院長侯明鋒，以及高雄農會理事長蕭漢俊、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等均出席。
王金平表示，這場總統、立委輔選會報最主要是集結各組織地方幹部一起來交換意見，了解基層聲音並與他們相互溝通，盼大家共同為侯康配及國民黨提名的立委候選人輔選，也相當於正式啟動南部陸戰，展現王院長全力為侯康及國民黨立委拚勝選的決心。
除了啟動陸戰外，也為選前黃金周、超級星期天高雄團結勝利造勢大會做人力盤點，王金平指出，當日至少會有三萬人到場參加，是實實在在的人數，邀請所有的高雄市民，明年1月7日下午3點半在前鎮夢時代時代大道前，共同參加選前黃金周侯康高雄團結勝利大會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、不分區立委柯志恩都將親自出席力挺，在最後時刻展現國民黨超級大團結的氣勢，共同為2024政黨輪替、國會過半做最後衝刺。
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