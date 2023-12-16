▲癌症奪命王逾40年！　國衛院發表「後疫情癌症治療新科技」

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本次研討會特別邀請各計畫執行團隊展示成果，共計發表近60篇壁報論文，同時精選4件卓越計畫於海報研討會與媒體採訪環節進行口頭簡報，以促進研究團隊與國內外專家之經驗交流。
衛福部癌症研究計畫 台灣抗癌紀元99-102年
補助國內8家醫學中心及研究機構，建立具國際一流水準之癌症研究中心。
103-106年
聚焦我國發生率持續上升的大腸直腸癌、國人特有之早發性乳癌、檳榔有關之口腔癌，以及對降低癌症發生率、死亡率或提升存活率有衝擊的癌症研究。
107-110年
進一步以癌症早期預防、篩檢、診斷及治療的轉譯研究為主軸，針對台灣重要或特有癌症找出解決之道。
111年
衛福部展開新一期「跨機構合作的癌症轉譯研究計畫」，加速研究進展及成果的落實應用，提供民眾癌症早期預防、篩檢、診斷工具及治療的方法。
112年
補助台大醫院、長庚醫院、成大醫院、陽明交通大學等10個機構18件計畫，國內共同參與合作的研究機構共計47家。
國衛院表示，研討會中展現癌症研究計畫的豐碩成果，例如針對「新癌王」肺癌，統計發現國人確診肺癌個案中約有2／3沒有吸菸史，而有一半有肺癌家族史，促使台灣成為全球第一個針對具肺癌家族史的民眾，提供低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務的國家。
同時，台灣技術也運用基因體技術分析患者基因變異，並據此為病人做正確風險分級並選擇標靶治療標的，成功實現白血病患者個人化醫療；還發現抗病毒藥物治療及低劑量阿斯匹靈的使用，皆能在慢性肝炎患者中顯著降低肝癌發生風險。
我國還建置「癌症研究資訊共享網站」，發展臨床資訊共享平台，提供核心設施、癌症生物資訊及生物統計等服務，加速國內癌症研究的推進，更為癌症診斷、治療和追蹤提供了實質助益，提升病人存活率。
國衛院表示，未來衛福部將持續補助國內頂尖醫院與優秀科學家針對國人重要的癌症議題投入研究或導入國外最新的研究成果，提供國人癌症早期預防、診斷及治療方式並作為國家癌症防治政策推動的基礎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60205
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