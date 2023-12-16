50歲林佑星還不結紮！驚吐「換老婆再生」 陳珮騏泛淚許下大願
林佑星今（16）日帶著帶女兒「小花」，和謝承均、陳珮騏、江國賓、況明潔、黃玉榮、陳謙文、華千涵、賴郁庭、李睿紳出席《天道》粉絲見面。他在10月才剛升格3寶爸，被大家狂讚50歲還是「很會生」，結果他語出驚人：「再換一個（老婆）又可以再生了！」陳珮騏則是看見眾粉絲，感動到泛淚許下新願望，還和況明潔一同唱跳經典歌曲《年輕不要留白》。
記者蔡依庭／台北報導
林佑星和小18歲小妏再婚後，10月中迎來小女兒「阿朵」的誕生。他透露，一切都是注定好的，起初生完大女兒「小花」後，就有在計畫隔2年再生下一胎，但遲遲沒有動靜，還去醫院檢查，「醫生說我的精子值得去捐精，後來生不出來就放棄了，也沒再吃藥，結果自然就來了。」
最後，小女兒隔了5年才報到，還恰巧和大女兒同月同日同時辰出生。林佑星老當益壯，被眾人誇「很會生」，結果他開玩笑說：「如果再換一個（老婆）又可以再生了！」其實有個典故，他說和前妻生下大兒子時，曾亂講話「換個老婆就可以生女兒」，沒想到一語成讖，他趕緊說「我現在家庭幸福」。會不會想結紮？還是繼續生？林佑星表示：「我老婆沒有叫我（結紮），我50歲才生第3個，應該就不會再生，應該啦！」
陳珮騏在見面會嗨到和況明潔合唱《年輕不要留白》，後來激動到眼眶泛紅，再許下更大的願望，若是收視率破5就要舉辦北中南巡迴見面會，甚至還呼喊在南部的鄉親，一定要讓她實現這個願望，這場見面會盡量滿足所有觀眾。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁