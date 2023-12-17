Scherzer動刀預計明年季中復出！美媒：建議遊騎兵簽回Montgomery
衛冕軍德州遊騎兵（MLB）在昨（16日）宣布陣中賽揚王牌Max Scherzer，日前已經進行椎間盤突出手術，將休養超過半年，預計將在明年球季季中復出，其中美媒《ClutchPoints》作家Alex House就指出，遊騎兵應該要留住Jordan Montgomery，或找回曾效力過球隊的Matt Moore，才能填補Scherzer缺陣時的空缺。
記者張志宇/綜合報導
對於明年球季將暫時沒有王牌Max Scherzer，Alex House表示，「Jordan Montgomery在今年季中透過交易來到遊騎兵，隨之投出4勝2敗、防禦率2.79的優異成績，更是德州能捧起隊史首冠的功成之一，因此若遊騎兵放走Montgomery，勢必對先發輪值的實力大大折扣。」
Jordan Montgomery本季共出賽32場均為先發登板，繳出10勝、11敗、送出166次三振，防禦率3.20、WAR為2.1，可說是本季遊騎兵相當依賴的先發投手，更在季後賽先發登板6場，交出3勝1敗、防禦率2.90的成績。
其中有關Max Scherzer的傷勢，總管Chris Young透露，「 Scherzer在開刀前已進行多次治療，但背部疼痛仍未有改善最終決定開刀，球團盼能在6月或7月能夠完全康復。」
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