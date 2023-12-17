▲癌症不是人生終點，十位抗癌鬥士活出精彩不凡生命！

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癌後回歸「心」生活 重新再出發與癌共存已經成為大家的共識，因此，癌後生活的相關衛教資訊、服務、生活規劃的建議就顯得更加重要。癌後生活會面臨的挑戰著實不容易，身體外觀的改變、體能狀況的波動，以及情緒和心理層面的變化，在在對生活造成深遠的影響。這不僅是關於康復的過程，更是一場重新建構生活型態的旅程。
每位抗癌鬥士都有精彩人生：有些在外打拼事業，卻遭受癌症衝擊；有的準備孕育新生命，卻面臨癌症，不得不暫停人生的一切計劃。他們或許都曾經感到迷惘、絕望，即使如此也不放棄自己的夢想，展現出生命的強韌，大步邁向光明的未來，編寫精彩的人生。
獨自在異鄉治病 倫敦掙扎3個月李貞幸年僅26 歲，孤身一人遠赴英國學習珠寶設計，為了夢想前進，卻沒想到乳癌打亂了她的人生。「最痛苦的不是罹癌這件事，而是想到得放下自己努力追逐的夢想。」李貞幸說，自從確診後不敢將這件事告訴家人及身邊的同事、朋友，而是假裝沒事地在醫院和公司間奔波忙碌，一個人在倫敦苦苦掙扎3個月。只是經常一人在公司與醫院來回奔波，有一天終於承受不住單獨面對癌症治療的壓力，在媽媽一句溫暖的一句：「回來吧！這裡有媽媽可以陪妳！」離開倫敦回台灣治療，她相信這會是一個轉機，而她也需要重新開始。
「癌症的歷程最難的就是接受自己的不完美。不只是外表上的變化，還會常常因自卑而否定自己，想重新找回自我不是一件容易的事。」李貞幸學習轉移注意力，忘記自己是一個病人，回歸珠寶設計師的身分，創立飾品品牌，希望透過作品給人共鳴與力量。這個品牌成為罹癌期間的精神寄託，像是黑暗中的一束光，讓她有了努力活下去的動力。當戴上親自設計、製作的飾品那一刻，就像是戴上了信念與勇氣，用最美麗的姿態和滿格自信心，迎接每一個新挑戰。
癌後工作選擇大不同 逐步回歸職場社會對於癌友的回歸，還是抱持著友善的態度。，由於並不瞭解癌友可能面對的心理關卡與困境，有些好意反而成了負擔。因此，建議病友在剛返回職場時，可以先從彈性與自由度較高的工作場域開始，或者是自己較為熟悉的工作類型。
工作流程上的彈性優勢，可提升人力安排的自由度，同時降低同儕間職務代理的壓力。最重要的是照顧好自己，接受當下的狀態，以自己最舒適的方式作為起點，反而更有機會在職場中留得更久，也給身旁的人多一點時間學習與癌共處。
本文摘選自《癌後康復 我要回歸心生活》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60227
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