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《幽遊白書》真人版還原度超高！這橋段經典又催淚　推坑原因曝光

▲《幽遊白書》真人版還原度超高，迅速獲得討論，其中幻海（左圖）與戶愚呂弟（右圖）在靈界相遇的畫面，就逼哭不少粉絲，紛紛推薦。（圖／Netfilx臉書）
▲《幽遊白書》真人版還原度超高，迅速獲得討論，其中幻海（左圖）與戶愚呂弟（右圖）在靈界相遇的畫面，就逼哭不少粉絲，紛紛推薦。（圖／Netfilx臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

日本漫畫家冨樫義博的作品《幽遊白書》14日終於在Netfilx推出真人版影集，成功打破負面評價，獲得絕大多數影迷的喜愛，不僅場景還原度超高，特效武打動作戲也是有目共睹，其中幻海與戶愚呂在靈界相遇的場面，就讓不少粉絲落淚，紛紛大讚拍得真的很棒，完美致敬原著作品。

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《幽遊白書》結束連載29年，繼動畫後終於推出真人版影集，在Netfilx全數上架。雖然把靈界偵探篇、暗黑武術大會篇進行改編並濃縮在5集裡面全部講完，但完全沒有減少原著裡面的經典橋段，包含女主角瑩子衝進火場救男主角幽助、幻海婆婆的倒立訓練、戶愚呂兄的人偶戲碼等等。

▲《幽遊白書》真人版影集致敬原著，還原幻海與戶愚呂弟在靈界的經典橋段。（圖／YouTube）
▲《幽遊白書》真人版影集致敬原著，還原幻海與戶愚呂弟在靈界的經典橋段。（圖／YouTube）
其中最能勾起大家童年回憶的，就屬戶愚呂弟死後走向地獄，遇到戀人幻海的畫面，完美還原漫畫中的場面，特別的是兩人轉頭變年輕的橋段，讓人雞皮疙瘩，掀起滿滿的回憶殺，獲得最多影迷討論。

此外，在影集中還有許多彩蛋都被網友們一一翻了出來，就連一開頭的卡車司機在聽的音樂，竟然還是卡通主題曲，由馬渡松子唱的〈微笑的炸彈〉，經典的嗓音和旋律，再度逼哭粉絲。在拍攝團隊的細心安排下，成功讓這部曾被外界不太看好的真人化作品逆轉劣勢，繼《ONE PIECE》之後，成為2023年底最多人討論的影集，紛紛推坑。

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