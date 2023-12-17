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憂罹癌成家中累贅　急難救助「安心前行」助對抗病魔

▲憂罹癌成家中累贅　急難救助「安心前行」助對抗病魔
▲憂罹癌成家中累贅　急難救助「安心前行」助對抗病魔

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「有這麼多人拉我，我絕對會好起來！」食道癌病友－王大哥，曾因罹癌擔心自己成為家中累贅而一度想不開，透過醫院轉介接受癌症希望基金會急難救助與營養照護服務，想起這一路上從沒放棄他的人，他決定重拾信心，為了自己最大心願「讓孩子們過的好一點」，決定勇敢與食道癌奮戰！癌症希望基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台發起「歲末感恩募款串聯活動」，呼籲大眾關懷弱勢癌友家庭。

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在台灣每4分19秒就有1個人罹癌，有83萬個家庭正經歷抗癌的挑戰。面對這突如其來的衝擊，病人與家屬生活在不安中，且必須消化大量艱澀難懂的醫療知識，同時面對家庭生活的變動與許多重大決策，這些都讓病友家庭陷入黑暗與無助。

對病友來說，抗癌不會因為出院就結束，反而因為在未來的不確定下，從治療對身體的影響、藥物副作用、家裡的柴米油鹽瑣事、往返醫院的交通、照顧人力，甚至孩子的教育費等等，都可能讓他們因擔心害怕、不知所措而中斷或放棄治療。

溫暖守護與祝福　讓癌友「安心前行」

為了幫助更多家庭走出罹癌陰霾，癌症希望基金會在寒冬送「希望」，助癌友向前行！攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台發起「歲末感恩募款串聯活動」，活動期間從12月11日至12月15日，至7-ELEVEN門市使用ibon和OPEN POINT APP進行捐款，捐款滿1,000元（含以上），即可獲得7-ELEVEN 1百元商品卡1張，幫助200個貧困弱勢癌友家庭透過急難救助、營養品補助、就醫交通等多元資源協助，維持家庭日常降低經濟負擔，助其安心治療，走過抗癌路。

▲癌症希望基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台發起「歲末感恩募款串聯活動」。（癌症希望基金會提供）

癌症希望基金會秉持著醫療專業，結合社會的資源及對家屬的共情同理，期能為全台灣癌友家庭打造一個安心無礙的友善治療環境，同時，透過適切的生活支援，與每一位癌友並肩同行，讓癌友能適應癌後新人生。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60216

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