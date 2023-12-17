▲呼吸道流行病毒轉換！腺病毒占比升上第一　流感不排除春節轉流行B流

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呼吸道分離病原以腺病毒為多 注意「燒久姬」情形疾管署12月12日公布，第49週（12月3日至9日）門急診類流感就診人次為44,633人次，近期呈下降趨勢，不過疫情中心副主任李佳琳表示，就診人次仍高於近三年同期，而且流感併發重症的風險仍持續，估計下一週流感併發重症個案還會持續增加。
另外，根據近四週合約實驗室呼吸道病毒分離結果顯示，上週分離呼吸道病原體以腺病毒（34.3%）為多，其次為流感病毒（28.1%）、副流感病毒（18.2%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。
羅一鈞發言人提到，最近觀察到2個現象，第一就是腺病毒占比已經超過流感，在診所尤其是耳鼻喉科或小兒科，可能會比較容易看到俗稱的「燒久姬」，發燒超過7天左右的腺病毒表現，或常有合併結膜炎、扁桃腺炎等情形。
流感流行型別有轉換趨勢 盡快接種疫苗減少風險第二，則是關於流感病毒的部分，B型流感有漸漸增加，A型流感病毒H3N2型別有在下降的情形，羅一鈞發言人表示，從中有看到流感病毒型別有準備轉換的趨勢，不過還在密切觀察中。
雖然類流感就診人次下降，但民眾仍不可大意。疾管署公布，上週新增3例流感併發重症死亡個案，其中有1例為東部30多歲男性，未接種本季流感疫苗，感染A型流感後使用抗病毒流感藥物仍併發肺炎重症而不幸過世。
疾管署防疫醫師林詠青提醒，即使是年輕中壯年族群、有使用抗流感病毒藥物，還是有可能併發重症，甚至造成死亡風險，尤其有潛在疾病者風險更比一般成年人高，因此建議民眾應接種疫苗，預防流感重症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60226
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