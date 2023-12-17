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全聯遇「6折神商品」爽到！比蔡依林甜點狂　婆媽愣住：人品爆發

▲全聯「蔡依林聯名甜點」被網友目擊一堆被貼上「6折」黃色貼紙，在全聯社團中引發滯銷討論。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）
▲全聯「蔡依林聯名甜點」被網友目擊一堆被貼上「6折」黃色貼紙，在全聯社團中引發滯銷討論。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心有一大特點，每天的特定時段，員工就會在那些即期品的外包裝上貼上打折的貼紙，包括8折、6折的都會有，而通常6折的商品只能說是可遇不可求，因為過於便宜，常常被貼上貼紙之後就馬上被買走。然而近日繼天后蔡依林跟全聯聯名的甜點被捕捉到整排6折之後，有網友也分享去全聯幸運遇到6折的「幸福餐盒」，每個便當竟然只要36元，讓不少人感到非常傻眼直呼「人品大爆發」。

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天后蔡依林近期與全聯合作推4款聯名巧克力甜點，在社群上引起不少話題討論度，結果才剛推出沒多久，就有網友捕捉到家中附近的全聯門市貨架上，蔡依林甜點一堆被貼上「6折」的貼紙，似乎熱度有退燒的情況。

不過有網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「去逛全聯的時候，遇到60元的幸福餐盒打6折，一個只要36元就是划算」只見貼出的照片，就是全聯今年和農業部合作的推出的「幸福餐盒」，由於一個售價60元本來就很便宜，不要說是打折品，沒打折的幸福餐盒不少人到現在可是連本尊都沒瞧過一眼。

▲不少人連幸福餐盒的本尊都沒看過，竟然有網友一口氣買到4個6折的幸福餐盒，被稱根本人品爆發。（圖/全聯消費經驗老實說）
▲不少人連幸福餐盒的本尊都沒看過，竟然有網友一口氣買到4個6折的幸福餐盒，被稱根本人品爆發。（圖/全聯消費經驗老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太扯了！我連沒打折的都買不到，你還能買到6折的！還4個！這比蔡依林6折甜點還扯」、「我們這邊原價就被掃完了，根本沒看過打折的」、「人品大爆發耶！我連個60元原價的影子都沒看到」、「傻眼，這邊連沒折扣的都難買到了」、「36元買到真的是天選之人」。

事實上，這款「幸福餐盒」是真的沒有想像中好買，雖然全聯也已經有增量販售，《NOWnews》記者最近也到信義區一家剛開始賣熱便當的門市巡邏，連續前往三天，包括1天中午、2天晚上都從未看過幸福餐盒的身影，每次詢問店員都是得到「有限量，今天份量已經完售」，雖然不是第一時間就跑去蹲點，但還是能看出幸福餐盒的熱銷程度，就更別說該網友能夠買到「4盒」打6折的幸福餐盒，機會根本是可遇不可求啊！

▲實際連續三天在中午、晚上去全聯門市查看，熱便當的幸福餐盒都早已賣光，剩下89元系列的便當，幸福餐盒一盒難求！（圖/記者張嘉哲攝）
▲實際連續三天在中午、晚上去全聯門市查看，熱便當的幸福餐盒都早已賣光，剩下89元系列的便當，幸福餐盒一盒難求！（圖/記者張嘉哲攝）
而如果真的非常想吃的民眾，可以採用「蹲點模式」，全聯官方表示幸福餐盒早晚兩次的補貨時段，分別是午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間的話，基本上都不會撲空；至於南部民眾因為全聯門市沒販售便當系列，如果想吃這款「幸福餐盒」，可以到家樂福去購買，也同樣有跟農業部合作推出，同樣是60元一個哦！

▲家樂福其實也有跟農業部合作推出60元幸福便當，不少人以為只有全聯有賣，內行人都改去家樂福採買。（圖／家樂福提供）
▲南部人照過來！不少人以為只有全聯有賣幸福餐盒，但其實家樂福也是合作對象哦！（圖／家樂福提供）

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