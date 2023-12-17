全聯遇「6折神商品」爽到！比蔡依林甜點狂　婆媽愣住：人品爆發

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不過有網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「去逛全聯的時候，遇到60元的幸福餐盒打6折，一個只要36元就是划算」只見貼出的照片，就是全聯今年和農業部合作的推出的「幸福餐盒」，由於一個售價60元本來就很便宜，不要說是打折品，沒打折的幸福餐盒不少人到現在可是連本尊都沒瞧過一眼。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太扯了！我連沒打折的都買不到，你還能買到6折的！還4個！這比蔡依林6折甜點還扯」、「我們這邊原價就被掃完了，根本沒看過打折的」、「人品大爆發耶！我連個60元原價的影子都沒看到」、「傻眼，這邊連沒折扣的都難買到了」、「36元買到真的是天選之人」。
事實上，這款「幸福餐盒」是真的沒有想像中好買，雖然全聯也已經有增量販售，《NOWnews》記者最近也到信義區一家剛開始賣熱便當的門市巡邏，連續前往三天，包括1天中午、2天晚上都從未看過幸福餐盒的身影，每次詢問店員都是得到「有限量，今天份量已經完售」，雖然不是第一時間就跑去蹲點，但還是能看出幸福餐盒的熱銷程度，就更別說該網友能夠買到「4盒」打6折的幸福餐盒，機會根本是可遇不可求啊！
而如果真的非常想吃的民眾，可以採用「蹲點模式」，全聯官方表示幸福餐盒早晚兩次的補貨時段，分別是午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間的話，基本上都不會撲空；至於南部民眾因為全聯門市沒販售便當系列，如果想吃這款「幸福餐盒」，可以到家樂福去購買，也同樣有跟農業部合作推出，同樣是60元一個哦！