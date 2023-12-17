柯以柔收瘋狂私訊謾罵！網友受騙嗆聲又封鎖 她喊冤：千百倍無奈
女星柯以柔從綜藝通告咖轉型成團購名人，經營多年成績不俗，每年幾乎都有千萬業績，卻也成為詐騙集團的首要目標，經常盜用她的身分在網路販售商品，導致無辜網友受害，她近日在臉書曬出瘋狂粉絲的謾罵私訊，對方責怪她放任詐騙集團，柯以柔忍不住喊冤說，宣導要認證藍勾勾很久了，還是有人上當，「我才真的是千百倍無奈」。
記者江芷稜／綜合報導
網路詐騙猖獗，名人是頭號目標，尤其是柯以柔在網路上推薦商品，經常吸引媽媽粉絲團購，有網友不慎上當後，直接私訊柯以柔算帳，她禮貌性地回覆「關於您購買的商品是詐騙，回覆如上」，讓對方怒氣飆升，「看到妳的回覆更火大，無能為力什麼的，消費者更無奈好嗎！」甚至嗆聲要取消訂閱。
柯以柔好聲勸說，若無法分辨真假帳號，真心建議不要網購，結果網友發飆繼續痛罵「反正被詐騙都不是妳的錯，妳無能為力，都是消費者自願、瞎、無法判斷、活該被騙」，認為她宣導不足，放任詐騙集團繼續在外招搖撞騙，一連串謾罵讓柯以柔很無奈，她在臉書發文表示，不小心被詐騙去找物流退貨，不是隨便罵人就可以解決事情，更感嘆「罵完人還直接封鎖我，我才真的千百般無奈」。
她認為可惡的是詐騙，已經嚴正宣導很多年，也更新臉書大頭照，提醒網友注意哪些盜圖商品，結果還是有人上當，粉絲也很心疼她，留言力挺「真的心累」、「柔媽咪開團前都會先直播啊」、「千錯萬錯都是別人的錯，活該被騙」、「被騙了才知道要找藍勾勾出氣也很妙……」。
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