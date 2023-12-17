▲你有「慢性咳嗽」？　醫師分析10大原因

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咳嗽原因盡不相同 具生理與病理意義不同問題所引起的咳嗽，是由不同的原因刺激咳嗽神經所產生，它代表著不同的生理或病理意義，不可以把所有咳嗽都等同視之，要有效治療咳嗽，必須找出問題的根源才能確實治療。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區胸腔內科醫師施俞寧建議患者應及早就醫，作詳細的評估及檢查，找出可能引起的原因，方能對症下藥。
咳嗽持續超過8周 「慢性咳嗽」常見十大原因慢性咳嗽定義為咳嗽的時間持續超過8周，一項分析估計，全球成人的慢性咳嗽罹病率約為10%，主要以中年人為主，女性比男性更常見，有研究報導66%-73%的患者為女性，最常見的就診年齡為60-69歲。造成咳嗽的原因很多，也可能隱藏著其他重大的疾病，其中一些常見的包括：
1.吸煙：長期吸煙是導致慢性咳嗽的主要因素之一。吸入煙霧會引起氣道炎症，導致咳嗽成為常見症狀。
2.空氣污染：暴露在污染的空氣中，如顆粒物、化學物質和有害氣體，可能刺激呼吸道，引發慢性咳嗽。
3.過敏：對空氣中的過敏原（如花粉、塵蟎、動物皮毛等）過敏可能導致慢性咳嗽。過敏性哮喘也是一個常見的原因。
4.氣喘：氣喘是一種慢性呼吸道疾病，其症狀包括咳嗽、氣促和胸悶。慢性咳嗽可能是氣喘的表現之一。
5.呼吸道感染：慢性咳嗽可能是慢性支氣管炎或慢性阻塞性肺疾病（COPD）等呼吸道感染的症狀。
6.胃酸倒流：胃酸倒流到食道和喉部可能引起慢性咳嗽，特別是在夜間或飲食後。
7.藥物副作用：某些藥物的副作用可能包括咳嗽，例如ACE抑制劑（用於高血壓治療的藥物）。
8.肺部疾病：肺部疾病如肺結核、肺纖維化或肺癌等也可能導致慢性咳嗽。
9.氣候和環境因素：寒冷、乾燥或污染嚴重的氣候條件，以及暴露於化學物質或有毒氣體中，都可能引發慢性咳嗽。
10.心血管問題：心臟疾病、心力衰竭或其他心血管問題也可能導致慢性咳嗽。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60229
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