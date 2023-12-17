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《幽遊白書》真人版幽助神似台網紅！觀眾截圖笑翻：又是你喬瑟夫

▲飾演《幽遊白書》男主角的北村匠海（左圖），被不少台灣影迷發現很像YouTuber喬瑟夫，讓大家笑到歪掉。（圖／Netflix臉書、NOWnews攝影中心）
▲飾演《幽遊白書》男主角的北村匠海（左圖），被不少台灣影迷發現很像YouTuber喬瑟夫，讓大家笑到歪掉。（圖／Netflix臉書、NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

日本知名動漫《幽遊白書》日前終於推出真人版影集，粉碎外界不被看好的聲浪，迎來絕大多數觀眾好評。不過，為人詬病的選角問題，依舊成為網友們調侃的對象，有趣的是飾演男主角「浦飯幽助」的演員北村匠海，就被不少人發現很像台灣知名YouTuber喬瑟夫，讓大家笑到不行。

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現年26歲的日本男星北村匠海，身高177公分，童星出身，過去在電影《向陽處的她》中飾演松本潤的童年時期而爆紅，還一度稱為「小松本潤」，2017年更憑藉電影《我想吃掉你的胰臟》的男主角「我（志賀春樹）」榮獲日本電影學院新人賞。

▲北村匠海（右）將擔任真人版男主角浦飯幽助。（圖／翻攝Kita_chan_97 Twitter）
▲北村匠海飾演真人版浦飯幽助，成功獲得影迷好評。（圖／翻攝Kita_chan_97 Twitter）
除了演員身分，北村匠海還是舞蹈搖滾樂團「DISH//」的主唱，單曲《貓》更在網路上超過2億次的點閱率，還拿下當年的日本唱片大賞，可說是日本演藝圈的超級新星。

而在真人版《幽遊白書》中，北村匠海也完美詮釋浦飯幽助的不良少年模樣，時常插著口袋，聳肩往前看人，對生活總是抱著不顧一切的態度，再加上劇中需要大量的武打戲，也讓北村匠海再次獲得影迷讚賞。沒想到隨著影集上架後，不少台灣網友發現，北村匠海神似YouTuber喬瑟夫，兩人一樣都是濃眉大眼。

▲喬瑟夫說他目前的YouTube流量一周掉到只剩下20萬，但他無懼停更潮，充滿自信地說，「我現在做的事都會賺！」（圖／喬瑟夫IG）
▲沒想到北村匠海在《幽遊白書》的表現，卻讓不少網友出戲，一直想到喬瑟夫的影子。（圖／喬瑟夫IG）
無論Dcard還是PTT，都有網友留言表示，「真的，我看這部一直出戲，一直有種喬瑟夫的影子在腦海裡晃來晃去，還有飛影某些角度很像博恩」、「但他比喬瑟夫唱歌好聽啦」、「我昨天一看第一季也這樣覺得，超像」、「幽助像喬瑟夫，藏馬像野蠻女友牽牛，超出戲」、「喬瑟夫是主角臉喔，之前像魯夫。」

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▲真人版《幽遊白書》中，浦飯幽助（北村匠海 飾）是一位意外身亡的不良高中生，他致力於拯救人間界，展開冒險之旅。（圖／Netflix）
▲在真人版《幽遊白書》中，飾演主角浦飯幽助的北村匠海，就有不少武打場面，表現相當敬業。（圖／Netflix）

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