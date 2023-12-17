羽球年終賽／戴資穎奪個人第4冠！逆轉擊敗馬琳 2:1年終賽登頂
2023世界羽聯年終總決賽女單冠軍戰，台灣一姐戴資穎對上西班牙名將馬琳（Carolina Marin），她與對手激戰到第3局，靠著一波6:0攻勢鎖定勝局，最終以12:21、21:14、21:18取勝，拿下在賽會的第4冠。
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎本屆年終賽的發揮，可說是讓球迷洗了不少次心情三溫暖，從小組賽差點出不了線，到四強戰一度在決勝局以10:19落後，最終卻打出12:1的大反撲逆轉世界球后安洗瑩，展現十足韌性。
今天面對老對手馬琳，過去交手22次、拿下11勝，勢均力敵。兩人對彼此都相當熟悉，誰更能掌握節奏、並且擁有更好臨場狀態，就有機會拿下勝利。
馬琳這一屆狀態相當不錯，開賽後也很快取得領先，並且在比賽中段打出8:2的小高潮將分數拉開，以21:12先下一城。次局小戴和對手一路纏鬥，不過局中兩波5:0的攻勢，讓他反轉戰局，以21:14將局數扳平。
決勝局，馬琳在4:4之後連拿3分，一度取得分數上的超前，不過戴資穎也發起反擊，回敬6:1的攻勢。在戰成12:12之後，小戴進入狀態連得6分拉開分數，並且後續取得4個賽點，並在第2個掌握下來，拿下勝利。