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許志安昔激吻「最強小三」！被問黃心穎逢父喪　他擠笑容回一句話

▲許志安（右）與鄭秀文經歷婚變後感情堅定，對於黃心穎閃婚一事不願多談。（圖／翻攝自網路，2017.02.09）
▲許志安（右）與鄭秀文經歷婚變後感情堅定，對於黃心穎閃婚一事不願多談。（圖／翻攝自網路，2017.02.09）

記者江芷稜／綜合報導

56歲港星許志安2019年鬧出不倫戀，和港姐黃心穎在計程車上熱吻，影片曝光震撼演藝圈，她被封為「最強小三」，他聲淚俱下公開道歉，事後正宮鄭秀文選擇原諒，才讓事情畫下句點，如今黃心穎10月閃嫁樂團RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭），又遭逢父親過世，許志安昨（16）日出席活動時，被記者問到關於黃心穎結婚的事，不願多做回應，只說「希望大家take care，過好生活」。

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▲黃心穎和許志安爆出婚外情。（圖／翻攝微博）
▲黃心穎（左）和許志安2019年爆出婚外情。（圖／翻攝微博）
許志安當年爆發醜聞，緊急開記者會道歉並暫停演藝工作，黃心穎則和男友馬國明分手，以進修名義飛往美國紐約，今年才以歌手身分復出，並低調嫁給男友黎萬宏（泥鯭），日前接受媒體專訪，說到「安心事件」後這幾年受的委屈，感慨「種什麼因就會得什麼果」，坦承過去太自私、沒有顧及他人感受，現在想用善念去做每一件事情，一度說到激動落淚。

▲許志安3年前背著老婆鄭秀文偷腥。（圖／翻攝微博）
▲許志安偷吃後舉辦道歉記者會平息輿論。（圖／翻攝微博）
諷刺的是，黃心穎過世的75歲中醫爸爸黃沛霖過去在婚姻裡也曾出軌，黃媽媽為了4個小孩選擇隱忍，獨自帶著女兒們赴加拿大生活，留下黃心穎的爸爸在香港行醫，沒想到女兒卻成了別人婚姻的小三，不過，相當關心女兒的他，直到黃心穎嫁人後才撒手人寰，似乎想等女兒有依靠，才終於放下心來。

▲鄭秀文原諒許志安偷吃4年！最強小三嫁了　黃心穎前任馬國明發聲（圖／翻攝黃心穎IG）
▲黃心穎（左）今年以歌手身分復出，並低調嫁給男友黎萬宏（泥鯭）。（圖／翻攝黃心穎IG）
根據《香港01》報導，許志安昨出席TVB的活動獻唱新歌，被問到黃心穎結婚一事，勉強擠出笑容，表示不願意回應這件事，又被追問黃心穎爸爸去世的事，他斟酌半天脫口：「希望大家都take care，大家都好好過生活。」也透露聖誕節會跟老婆鄭秀文一起度過，在家裡準備美食過佳節。

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