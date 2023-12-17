冬季聯盟／台鋼雄鷹7：1日職紅隊奪隊史首冠 在兩個月內連拿兩冠
台鋼雄鷹今（17日）在冬季聯盟冠軍賽交手日職紅隊，台鋼先發小野寺賢人繳出8.2局失1分好投，拿下單場MVP，加上日職投手群自亂陣腳，全場出現多達13次四壞保送，加上1次失誤，終場台鋼雄鷹以7：1擊敗日職紅隊，拿下本屆冬盟冠軍，不僅是冬盟隊史第一座冠軍，也是繼10月20日二軍總冠軍賽封王之後，今年度的第二座冠軍金盃。
記者路皓惟/斗六報導
此戰開局日職紅隊先發日髙暖找不到投球準心，先對陳飛霖、曾子祐投出保送，藍寅倫把握得點圈機會，打回台鋼第1分，接著杜家明、張肇元安打串連，幫助台鋼取得3分領先。
3局下，田中怜利Hammond連丟4個保送再次送分，第三任投手佐藤宏樹登板又丟2保送，台鋼兵不血刃拿下3分，接著王博玄擊出安打帶有1分打點，台鋼擴大至7：0領先。
台鋼先發小野寺賢人表現精彩，用球數相當精簡，主投8.2局丟了90球，其中60顆為好球，全場被擊出6支安打，包括9局上挨了桑原秀侍一發陽春砲失掉1分，投出5次三振和1次保送，徹底壓制日職打線，也獲得單場MVP，最終由張奕抓下本場最後一個出局數，為台鋼守住冠軍。
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