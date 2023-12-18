2023桃園國際移民日　王明鉅：打造桃園為國際友愛之都

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王明鉅指出，市府明年將成立婦幼局，整合各局處有關婦女發展及權益保障、幼兒托育、婦幼健康以及新住民事務服務等，都會有專責的科室來負責，提升婦幼服務品質及效率。
王明鉅說，慶祝活動除了本次表揚傑出的新住民、績優服務人員、友善社區、學校及企業，市府廣場也有30攤異國美食及12場文化體驗活動，市民朋友透過這場豐富的文化饗宴，認識不同國家風情，也學習各國間應相互尊重、包容與關愛，讓桃園市這個國門之都展現更寬闊的胸襟，迎接世界各地的朋友。
王明鉅強調，藉著慶祝國際移民日的活動，展現市府積極照顧新住民的態度，未來也將持續各項服務措施的推動，讓桃園的新住民朋友能更安心、放心的將桃園作為他們第二個家，致力讓桃園成為新住民朋友的溫馨家園。
社會局陳寶民局長表示，今年表揚新住民傑出楷模分別來自中國大陸、越南、印尼、泰國及柬埔寨。這15名受表揚者在融入桃園後，各自在不同的領域服務其他的新住民及移工，新住民績優服務人員獎項由桃園市政府就業職訓服務處林禹辰獲得，於111年至112年期間，辦理新住民照顧服務員專班富有成效；新住民友善社區平鎮區忠貞社區、大園區橫峰社區、大園區大園社區、八德區明仁社區、大溪區仁義社區等5名，友善企業日禕紡織、良晟食品、貝爾威勒電子、復盛應用科技、歐得葆家具等5名，及友善學校忠貞國民小學、幸福國民中學、臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校等3名，市府以隆重的表揚典禮對這群市府背後強大而溫暖的力量，表達感謝之意。