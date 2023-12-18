通勤族看過來！搭大眾運輸刷對卡享15%現金回饋 省下便當錢
通勤族省錢看過來！為鼓勵持卡人加入淨零減碳行列，銀行大力推動低碳綠消費，有銀行祭出搭乘大眾運輸刷卡享15%現金回饋優惠，只要同時符合3條件，即使用該銀行JCB卡的一卡通功能、消費滿百及申請電子帳單，但不包括高鐵、定期票、行動支付，就能享15%現金回饋，每月每卡最多回饋新台幣100元，通勤也能省下便當錢。
記者顏真真／台北報導
土銀董事長謝娟娟自上任以來以「業務數位化」為策略目標，持續強化數位金融服務，並自109年建置個人金融單一服務平台，整合個人金融商品瀏覽、試算、線上申辦貸款、信用卡及額度變更等服務，大幅減少客戶申請文件時間及費用成本，亦符合ESG的低碳永續目標。
為鼓勵持卡人加入淨零減碳行列，土銀更推出「JCB一卡通聯名卡搭乘大眾運輸享15%回饋」活動，至明年5月31日止，只要同時符合3項條件，包括一、使用土銀JCB卡包括極緻卡、聯名晶緻卡、澎湖iPASS認同卡、白沙屯拱天宮媽祖認同卡、亞洲微創手術中心認同卡、圓山大飯店聯名卡的一卡通功能，搭乘大眾運輸包含捷運、輕軌、台鐵、公車、客運、渡輪或公共自行車都能適用，但不包括高鐵、定期票、行動支付；二、該月搭乘大眾運輸同張信用卡金額累計達100元以上；三、申請信用卡電子帳單，即享15%現金回饋。
土銀指出，這次活動每月每卡回饋上限為100元，並於消費後次兩月的月底前回饋至客戶消費的信用卡帳戶，活動回饋總額度為100萬元，若額度用罄，將提早結束並於官網公告。