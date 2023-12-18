蕭敬騰岳父「想在大巨蛋舉辦婚宴」細節曝光！6年前早醞釀婚事
歌手蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）在今年10月19日宣布結婚，長跑16年的愛情修成正果，廣受大家祝福。近日Summer就在節目上大方分享與蕭敬騰的趣事，而且爸爸還半開玩笑地說想在大巨蛋辦婚禮，也意外曝光蕭敬騰寵妻一面。
記者詹鎰睿／綜合報導
Summer在節目《大雲時堂》坦言與蕭敬騰朝夕相處擦出愛情火花，兩人就像一體，十幾年來從未吵過架，好到根本不需要結婚證明幸福。Summer透露，其實蕭敬騰早在6年前，也就是他30歲時便開始正視婚姻這件事。
一獲得父母肯定與祝福後，蕭敬騰便毅然公開向Summer求婚，跟全球華人分享好消息。「這是他（蕭敬騰）覺得人生一定要做的事情。」Summer還補充，在兩人交往期間，保密到連父母都不知情，也對於蕭敬騰沒有經過她同意就求婚，承認有被感動到。
目前兩人正在籌備明年婚禮，蕭敬騰希望有個盛大婚禮，而Summer則因為太在乎朋友，很怕漏掉任何一個人或招待上有所怠慢，覺得如果不辦婚禮，反而不會得罪人。
Summer的爸爸林光寧則半開玩笑建議，婚禮想在大巨蛋辦，而Summer只要處理好全場的事情，對外喊話當天沒空換衣服，只要給她對講機就好了。甜蜜的是，當Summer開始碎碎唸婚禮細節時，蕭敬騰還反過來安慰她，「要辦幾場、天天辦或者不要辦都可以，只要妳不焦慮就好了。」展現溫柔寵妻且尊重老婆的一面。
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