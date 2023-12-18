影后張榕容在家出意外「右手全是傷」 還原事發過程傷勢照曝光
混血女星張榕容2009年以電影《陽陽》成為最年輕的亞太影展影后，在戲劇方面有不錯成績，2013年和音樂人紀佳松結婚育有一女，今年在夯劇《有生之年》飾演許雅欣一角。16日她在IG上PO出自己右手貼滿OK繃的照片，透露自己睡覺睡到摔下床，引來大批網友關心。
記者薛羽彤／綜合報導
張榕容16日在IG放上一張她右手貼滿OK繃的照片，她寫道「今年第二次睡覺睡到地上… 自己在家上演回到未來嗎」，照片中右手全是傷，被張榕容用5個OK繃遮住，連好友鳳小岳、宋芸樺也留言關心，網友們見狀也直呼，「原來有生之年裡是本色出演？」、「天啊！保重」、「喝多了嗎！」、「之後要在床上加圍欄了」，不過張榕容並未說明傷勢多重。
張榕容今年在夯劇《有生之年》尬上一角，飾演吳慷仁的前女友，拍戲拍到一半，還因為她確診新冠加上嚴重過敏，臉腫成像豬頭，劇組也緊急改劇本，讓她在戲裡因海鮮過敏，導致臉部突然變得浮腫、渾身發癢，將真實人生融合在劇情裡，才得以順利拍攝下去。
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