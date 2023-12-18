台越二代演員來講座！扶輪社成最佳助攻　新二代職業發展工作坊曝

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工作坊上午先由新二代青年分組討論，16位新二代青年來自台灣各地，從高中生到社會新鮮人都有。1095協會秘書長江彥杰的媽媽是泰國華僑，他以新二代「學長」自詡，鼓勵學弟妹聊開來，每個人的家庭故事、生命經驗和職業想像都是獨特的，藉由分享彼此學習，就會感受到「原來我的想法或感覺並不奇怪」，而且「我的生命標籤可以發揮優勢」。
政治大學創新國際學院的歐子綺助理教授帶著政大同學加入工作坊，她在致詞時提到自己從事移民研究，也推動學校的國際交流和社會責任工作。她藉由教學和社團活動帶領學生參與新移民的家庭關懷、孩童課業輔導、移工庇護，她鼓勵同學多「參與」，有行動才能創造改變，藉由參與共創我們想要的社會面貌。
下午由扶輪社友上場分享職涯，第一位講者詹前帝擁有豐富的電商經營和教育創新經驗，他把職涯譬喻成「打遊戲的旅程」，引導同學用「以終為始」的心境尋找自己的北極星。詹前帝把準備履歷當作求職的第一步，寫好履歷就像刷上一層一層恰到好處的油漆，刷少不夠上色、刷多了要打磨，藉由履歷和職業創造連結、放大求職優點、打造個人特色，讓收到履歷的人一眼就看到你的技能、優勢角色和個人品牌。
目前從事自由社工的林哲寧，曾經擔任司法轉介青少年社福機構的執行長。他用「山道猴子」、電影「老狐狸」、桃太郎和唐三藏取經的故事引發學員的興趣，自我認同、人生探索、交友、霸凌、處理壓力的情境無所不在，社工的經驗幫助他更敏銳地發覺社會支持網絡的重要，他用呼吸練習帶領同學隔離情緒、建立壓力的防守機制、在合理的守備範圍看到自己可以改變的地方。
社友蔡昆洲律師引述台灣法界俗諺：「如果不是家裡有困難，誰要出來當律師？」，過往大家認為可以做一輩子的法律工作，早就面臨激烈的國際競爭和產業轉型，蔡昆洲從執行律師業務的經驗告訴大家，「適應單一職場」的技能養成策略已經過時了，即使是「師」字輩領有專業證照的工作，也要努力在藍海中「三創」，創造自己的獨特性優勢、創造讓別人看到你表現的機會、創造個人品牌價值。
同學們好奇拷問三位「職場勝利組」有沒有工作上的挫折？蔡昆洲和林哲寧都笑稱，律師和社工工作的內涵就是處理「別人的挫折」，他們知道自己很擅長體會別人的挫折、拆除危機、重整資源和助人，而且這些能力還可以賺到錢，這就是獨特性的職業優勢。至於求職應該先考慮安身立命、薪水高低還是有沒有興趣？詹前帝再次回顧以終為始的策略，工作的日子就像是在往終點走，走的過程逐漸把職涯的閃光點活出來，演一齣自己的故事；林哲寧則是鼓勵大家在職涯旅程中結交同行者、善用導師的資源，職涯絕對不會孤單。
社友們除了分享職涯經歷，並且也入組與新二代一同探討正在面臨的職涯疑惑，新二代普遍表達因背景關係，富有高度同理心與好奇心，語言學習速度也很快，所以母語的學習往往是在長大之後才開始接觸，但對於共同語言如英文，還需要保持很高的學習動力，才能持續成長，社友們就引導新二代思考可以考取相關證照為職涯階段性目標。而對於現在的困惑包括求學或求職過程中的自我懷疑、工作或學校環境的人脈接觸較受限，新二代夥伴也表示只要願意跨出舒適圈，多接觸多元背景文化的夥伴，練習將自己的表達透過書寫、或現在各種傳播工具都有機會被大家看見。
參與工作坊的學員中，台越新二代陳德民過去曾當過演員，畢業於師大台文系的他目前已經是一位youtuber，透過音樂創作找到自己的興趣所在，他分享從怨天尤人到轉念自立的過程，他玩樂團但總是在等其他團員練習、創作、怪別人彈唱得不好，有天想通若是原地踏步，不如自己試試看，於是開始挑戰詞曲創作、寫詩寫小說、吉他、打鼓、拍片，再自己做成影片，去比賽挑戰專業評比，也放上網和世界分享。他從小學習台語、講中文、長大才學一點越南語，他很熱切的告訴大家移民背景不是障礙，美好的世界和美好的人根本沒時間歧視你，要趕快離開那個很愛抱怨的自己、趕快去做自己「想」做的事。
正向積極的態度在年僅16歲的台泰二代張詠婷身上也可看見，從小六開始父母親就鼓勵她參與各種新二代的培力活動，包括口語表達或是小小領袖班，豐富的經驗與超凡的自信，讓她想要不斷擴大生活圈認識更多新二代夥伴，因為在學校裡她始終還是覺得自己是少數，然而在這樣的新二代群體裏可以很自由的做自己，說出自己的煩惱，也可以獲得共鳴。
根據內政部統計，取得台灣國籍與身分證的新住民已已將近60萬人，成為本國僅次於漢族的第二大族群，按照近年新二代成長速度推估，2030年時，25歲的青壯世代，將有13.5%是新二代。面對快速變遷的社會，若想在一波又一波的時代潮流中走得長遠，就必須謹記讓自己成為有韌性的跨域人才，而多元學習就是擴大眼界及知識儲備庫最好的方式，而整合扶輪社各類的職業的專業人才作為業師正是最佳解方。