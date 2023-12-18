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T1／Cousins震撼加盟台啤雲豹！曾是4屆全明星球員　單場砍過56分

▲美國職籃「表弟」DeMarcus Cousins降臨台灣籃壇，加盟台啤雲豹，其生涯共4次入選NBA全明星賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職籃「表弟」DeMarcus Cousins降臨台灣籃壇，加盟台啤雲豹，其生涯共4次入選NBA全明星賽。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔／綜合報導

美國職籃「表弟」DeMarcus Cousins降臨台灣籃壇，加盟台啤雲豹。現年33歲的他，身高為208公分、體重約120公斤，是在2010年NBA選秀會上，以第1輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次入選全明星賽、2次入選NBA年度第二隊，以及在2016年里約奧運上，代表美國男籃出戰奪得金牌。

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先前雲豹球隊營運長顏行書受訪時表示，NBA球員的合約複雜、牽扯到很多層面，Cousins有他時間和家庭上的顧慮，球隊沒辦法透露所有細節，不過雙方談得很愉快。今天終於宣布他可以加入球隊，最快明年一月就有望和大家來見面。

DeMarcus Cousins生涯在NBA闖蕩超過10個年頭，其中以效力國王時期讓人最印象深刻，他共計在國王隊待了7個賽季，並在16-17賽季中被交易至鵜鶘，隨後輾轉至勇士、火箭、快艇、公鹿等隊效力。

離開國王之後，Cousins就深受傷病困擾，慢慢淡出NBA。轉戰鵜鶘後在1月27日面對火箭的比賽上，Cousins在比賽最後爭搶籃板時，意外扭傷左腳退場。賽後鵜鶘隊宣布，Cousins因左腳阿基里斯腱撕裂，本季宣告報銷，經過磁力共振（MRI）檢查後，將進行手術治療。隨後Cousins效力勇士隊時，在18-19賽季季後賽首輪第2場比賽中，左股四頭肌撕裂宣告無限期報銷。之後到了洛杉磯湖人，與球隊簽下一年合約，然而Cousins的前十字韌帶在季前訓練中撕裂，整季並未替湖人隊出賽，並在隔年遭到釋出。

Cousins，過往在NBA也留下許多令人印象深刻的表現。2016年1月26日，面對黃蜂隊時Cousins個人狂砍56分，雖然球隊最後輸球，但這已是他個人生涯新高。而Cousins效力於鵜鶘隊時，對陣灰狼隊的比賽上，灰狼球星Karl-Anthony Towns拿球要低位單打Cousins，Cousins甚至連手都未伸出，直接讓Towns單打，但不論如何Towns都無法頂開，表情甚至面露猙獰，這個場面也被許多記者紀錄下來，至今仍被廣為流傳。

上個賽季DeMarcus Cousins正式離開NBA，轉戰波多黎各職籃的瓜伊納沃大都會隊，在場均上場25.5分鐘內，平均能拿下20.4分、10.9個籃板和4.5次助攻。波多黎各職籃普遍被認為，相較於台灣職籃實力較強，Cousins若能順利加盟台啤雲豹，可望能有更亮眼的演出，屆時台灣籃壇有望自Dwight Howard帶來的「魔獸旋風」之後，再度掀起一波熱潮。

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