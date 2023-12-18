Cousins阿基里斯腱斷裂毀生涯！醫曝「2運動」最危險：暖身很重要
前 NBA 球星「表弟」DeMarcus Cousins 確定將加盟 T1 聯盟台啤雲豹隊，曾是進攻端兼具體型和技巧的中鋒代表人物的他，但 NBA 後期卻因阿基里斯腱和四頭肌撕裂的傷病，讓他黯然離開聯盟，而提到阿基里斯腱斷裂，Kobe Bryant 和 Kevin Durant 也曾為此所苦，對此復健科醫師林頌凱也分享阿基里斯鍵斷裂的原因、修復方式、對運動員的影響等。
記者張志浩／綜合報導
DeMarcus Cousins 在2010年 NBA 選秀會上，以第1輪第5順位被沙加緬度國王選進，生涯共4次入選全明星賽、2次入選 NBA 年度第二隊，2017-18賽季，Cousins 轉戰鵜鶘打出好表現，但也給他本來就容易受傷的身體造成更大的負擔，該季一月，他的左腳阿基里斯腱斷裂，直接休養了357天才回到球場。
曾多次擔任台灣國家隊隊醫的林頌凱表示，阿基里斯腱斷裂最常出現在籃球、羽球兩項運動，因為過程中常要急跑、急停、急跳，若是暖身運動做得不夠，阿基里斯腱斷裂的傷害時有所見。職業球員則大多是因運動過度，肌腱疲乏而造成壓力性斷裂，一旦嚴重斷裂只能手術治療，在阿基里斯腱急性斷裂初期，若只是部分斷裂，有的病人還是可以走路，只是比較無力。
林頌凱提及，無論是部分或完全斷裂，阿基里斯腱很難靠保守療法或打石膏固定的方式自行修復，通常需由骨科醫師開刀縫合修補，或是透過「 PRP 增生療法」。讓阿基里斯腱在對的張力及位置下長起來，才能確保可回到運動場上馳騁。
若民眾運動時想避免阿基里斯腱受傷，林頌凱也分享4個暖身訣竅。
1.站立，旋轉腳踝關節20下為1組，組與組間休息30秒，做5組。
2.手扶牆面墊腳尖來伸展阿基里斯腱，同樣是20下為1組，做5組。
3.坐在地板上，彎腰用雙手拉住腳尖使腳踝背屈來拉筋，每次維持30秒，休息30秒，重覆做5次。
4.在球場周圍小跑步5至10分鐘，也是可以增加阿基里斯腱血液循環的暖身運動。