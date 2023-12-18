▲康統醫學科技亮相「2023台灣醫療科技展」　展示AI智能內視鏡最新科

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界內視鏡醫學祕書長齋藤豐醫師 分享語音技術與內視鏡實踐應用本次展覽精彩重點是康統醫學科技特別邀請到日本首屈一指的國立癌症中心醫院內視鏡中心主任，同時也是世界內視鏡醫學祕書長齋藤豐醫師來到展會現場，分享「Frontiers of Voice Technology and AI in Endoscopic Practice」的專題演講。
這場演講中探討語音技術和人工智慧在內視鏡實踐中的最新發展與未來應用，為與會者提供前沿的知識和啟示，並引發與會聽眾的熱烈討論。
廖威宣執行長分享 語音辨識、生成式AI在醫療的應用創辦人廖威宣執行長也受邀國際外科學會中華民國總會的邀請，於「台灣醫療器材創新論壇」擔任講師，分享「EVAS醫療智能專家系統-醫護人員的好幫手」一題，深入淺出說明語音辨識與生成式AI在醫療的應用潛力，以及EVAS於台灣數家醫學中心，日本醫學中心的臨床效益，獲得在場聽眾的熱烈掌握，與國內外醫療科技同好的積極交流。
康統醫學科技本次參展不僅展示技術創新的平台，更是促進醫學科技領域合作與交流的絕佳機會。公司期待能與國內外的醫療專業人士、研究人員和潛在合作夥伴共同探討未來醫學科技的發展趨勢，並建立持久的合作關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60297
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw