▲孩子戴口罩影響發展怎麼辦？　職能治療闖關遊戲助篩檢

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新北7.8％幼兒 正在接受早療或有早療需求新北市職能治療師公會理事長呂忠益表示，疫情3年造成許多家長的焦慮，因為幼兒正值要發展之際，看不到大人說話的唇型和表情，降低學習模仿的程度，對於情緒辨識的能力也受影響。加上疫情期間，有許多公共場所管制，孩子缺乏運動，手腳肌耐力也降低，根據統計，新北市有7.8％的幼兒在接受早療或有早療的需求，顯示家長的焦慮和重視。
此項活動是由身兼陽光天使職能治療兒童發展關懷協會創會理事長呂忠益，與台北市東林扶輪社結合國際扶輪3522地區第十分區、第七分區各扶輪社所共同辦理。台北市東林扶輪社社長蔡怡歆代表捐贈30萬元，贊助園遊會活動並支持新北市自閉症服務協進會對自閉症孩子的服務。
闖關遊戲幫助篩檢 把握孩子早療黃金期職能治療師為活動精心設計各種闖關篩檢遊戲，如跳躍或攀爬、翻滾以測量粗大動作與感覺統合和小肌肉發展，看圖數數觀察手眼協調與視覺認知專注力等。
職能治療師陳靖閔等人在現場測試並記錄每位闖關孩子的情況，家長也在一旁緊盯著。陳靖閔表示，詳細評定結果會由公會寄發，如有疑似發展遲緩需進行早療的個案，也會提醒告知，以避免孩子錯過早療的黃金時期。
新北市自閉症服務協進會理事長劉郁純指出，2至6歲是兒童發展重要階段，協會附設潛能發展中心，專門提供發展遲緩或自閉症兒童早期療育服務，幫助他們進行潛能開發和矯治，非常感謝扶輪社及陽光天使。
國際扶輪3522地區總監許旭輝表示，扶輪社長期從事公益，關懷弱勢兒童，希望幫助自閉症孩子「走出障礙、回歸主流」。藉由活動，讓家長了解孩子的成長狀況，也希望社會大眾從認識、了解、付出到接納，共同來關懷及守護社區星兒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60222
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