▲７旬翁心臟衰竭治療風險高　亞東醫院完成全台首例「BASILICA瓣膜切割術」救命

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極高風險會發生併發症 全台首例BASILICA瓣膜切割術復原良好亞東醫院經導管瓣膜治療團隊是由心血管內科許榮城主任及心血管外科醫師，同時也是周邊血管中心主任的黃日新主任共同領導。這次的病人黃先生多年前曾接受過外科主動脈瓣膜置換(SAVR)，本次因心臟衰竭，在團隊評估重新外科手術(re-do surgery)與經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)之風險利益分析，決定為他安排符合健保給付的經導管主動脈瓣膜置換術，但在術前電腦斷層3D模擬評估中，發現有極高的風險會發生冠狀動脈開口閉塞的併發症，所以團隊經充分討論及手術模擬演練之後，決定為黃先生進行技術複雜且困難的BASILICA瓣膜切割術，此為台灣進行這個特殊手術的第一例，利用導絲通電穿刺與切割舊的瓣膜葉片，讓新的支架瓣膜張開時不會影響到冠狀動脈的開口及血流，比起傳統的支架保護(snorkel stent)，追蹤起來的長期預後較好，同時也可減輕病人額外花費支架的醫療負擔。
治療主動脈瓣膜狹窄兩大方式：SAVR與TAVI黃日新主任表示，治療主動脈瓣膜狹窄的方式就是要換掉主動脈瓣膜。目前有兩大類的方式來進行：一種是外科手術置換，稱為SAVR (surgical aortic valve replacement)，另一種是經導管主動脈瓣膜置換(trans-catheter aortic valve implantation, TAVI)。通常年紀較長，共病多，或傳統外科手術風險較高的病人，就會建議經導管主動脈瓣膜置換術，反之則以外科手術為首選。
而經導管主動脈瓣膜置換術 (TAVI)，目前是有條件限制的全額健保給付，需要由心臟團隊(Heart team)藉由術前檢查評估風險，採事前專案送審的方式進行。
經導管主動脈瓣膜置換術 傷口小、恢復快許榮城主任介紹，TAVI的傷口小，僅約0.6 公分，術後相對恢復快，約術後第二天至第七天出院。風險因病人解剖構造不同而略有不同，可能的風險有傷口穿刺部位出血2%，缺血性中風1%，節律器置放的風險約5-10%，因手術而導致死亡的風險小於2%。
許榮城主任也呼籲，主動脈瓣膜狹窄死亡風險高，病人應正視疾病，盡快就醫評估找到最適合的治療方式，才能改善症狀及生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60231
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