抗癌保骨健康週開跑　高醫幫你顧骨力抗癌路上真有力

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《高醫幫你顧骨力抗癌路上真有力》衛教策展，於今(18)日起跑至22日，透過多圖式衛教背板、趣味性互動問答、以及系列醫師講座，幫助癌友輕鬆了解骨轉移，「幫你顧骨力、抗癌路上真有力」。
高醫乳房外科主任甘蓉瑜指出，癌症骨轉移常見發病部位包含：顱骨、脊椎骨、肋骨、骨盆，且發生的部位不同，症狀也會有所差別。舉例而言，轉移至顱骨容易頭痛；轉移至脊椎骨容易腰痛、轉移至肋骨則可能出現胸痛等。
甘蓉瑜也提及，位居癌症增加個案數排行前三名的肺癌、攝護腺癌、乳癌，均是骨轉移好發癌別；此外，多發性骨髓瘤發生骨骼病灶的機率更是超過九成。也提醒，不只有這四大好發癌症的病患要小心，事實上，所有癌症都可能發生骨轉移，因此，若發生相關症狀都要有所警覺。
甘蓉瑜強調，骨骼併發症的發生，可能會引起一連串的骨牌效應，而最後被推倒的，就是病患的預後與生活品質！部分癌友骨折後需要臥病在床，在少動、少吃的情況下，肌少症可能接踵而來。隨著身體機能下滑，原訂的療程可能因而中斷或調整，預後當然也會隨之下降。除此之外，臥病在床後，社交生活以及工作也會受到衝擊，憂鬱的風險也會有所增加。
高醫胸腔內科主任洪仁宇提醒，輕視骨骼疼痛症狀、錯失黃金治療期，將近半數病患會發生骨骼併發症。但癌友若發生癌症骨轉移也無須過度恐慌或灰心，今日骨轉移已有多元治療選擇，且健保也都有給付。透過定期回診施打單株抗體或雙磷酸鹽類藥物，就有機會可以控制病程，延緩或避免骨骼併發症的發生。
洪仁宇也說，每種治療都可能伴隨副作用，而骨轉移治療常見的副作用就是顎骨併發症。可透過良好的生活管理便可大幅降低其發生率。建議病患在治療前，先進行口腔檢查、治療；治療期間，適量補充鈣質、維生素D；待治療穩定後，也可以在醫囑下進行適當的運動、復健，讓身體機能逐步恢復。也提醒病患善用政府資源，每三個月進行一次公費氟化物治療，只要是進行骨轉移治療、癌症病患、65歲以上等民眾均符合資格。