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抗癌保骨健康週開跑　高醫幫你顧骨力抗癌路上真有力

▲高醫抗癌保骨健康週今天開跑，透過多圖式衛教背板、趣味性互動問答、以及系列醫師講座，幫助癌友輕鬆了解骨轉移。（圖／高醫提供）
▲高醫抗癌保骨健康週今天開跑，透過多圖式衛教背板、趣味性互動問答、以及系列醫師講座，幫助癌友輕鬆了解骨轉移。（圖／高醫提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄醫學院繼2019年首度舉辦癌症骨轉移策展後，今年再度舉辦衛教策展，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元表示，癌症病人除了活得長久，也值得擁有高品質生活。他鼓勵大家謹慎提防癌症骨轉移，若出現相關症狀務必向主治醫師反應，並在醫囑下進行相關檢查，高醫的癌症中心，可提供一條龍式的跨科別醫療服務，有望幫助病患透過便利的方式，高效迎戰癌症骨轉移。

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▲高醫院長王照元表示，知識就是力量，希望癌症病人除了活得長久，也值得擁有高品質生活，鼓勵大家謹慎提防癌症骨轉移，若確診後也無須過於恐慌。（圖／高雄醫學附設中和紀念醫院供）
▲高醫院長王照元表示，知識就是力量，希望癌症病人除了活得長久，也值得擁有高品質生活，鼓勵大家謹慎提防癌症骨轉移，若確診後也無須過於恐慌。（圖／高醫提供）
根據國民健康署最新資料統計，平均每4分19秒就有一位國人新確診癌症，但癌細胞除了會在原生器官增生之外，也可能隨著血液轉移到其他器官嗎？一旦轉移到骨骼，那就會發生癌症骨轉移，嚴重可能會導致骨質快速流失，其中又以肺癌、攝護腺癌、乳癌，為骨轉移好發癌別。

▲癌症骨轉移專家講座首場，由泌尿部溫聖辰醫師主講攝護腺癌骨轉移，吸引多位民眾蒞臨聽講。（圖／高雄醫學附設中和紀念醫院供）
▲癌症骨轉移專家講座首場，由泌尿部醫師溫聖辰主講攝護腺癌骨轉移，吸引多位民眾蒞臨聽講。（圖／高醫提供）
《高醫幫你顧骨力抗癌路上真有力》衛教策展，於今(18)日起跑至22日，透過多圖式衛教背板、趣味性互動問答、以及系列醫師講座，幫助癌友輕鬆了解骨轉移，「幫你顧骨力、抗癌路上真有力」。

高醫乳房外科主任甘蓉瑜指出，癌症骨轉移常見發病部位包含：顱骨、脊椎骨、肋骨、骨盆，且發生的部位不同，症狀也會有所差別。舉例而言，轉移至顱骨容易頭痛；轉移至脊椎骨容易腰痛、轉移至肋骨則可能出現胸痛等。

甘蓉瑜也提及，位居癌症增加個案數排行前三名的肺癌、攝護腺癌、乳癌，均是骨轉移好發癌別；此外，多發性骨髓瘤發生骨骼病灶的機率更是超過九成。也提醒，不只有這四大好發癌症的病患要小心，事實上，所有癌症都可能發生骨轉移，因此，若發生相關症狀都要有所警覺。

甘蓉瑜強調，骨骼併發症的發生，可能會引起一連串的骨牌效應，而最後被推倒的，就是病患的預後與生活品質！部分癌友骨折後需要臥病在床，在少動、少吃的情況下，肌少症可能接踵而來。隨著身體機能下滑，原訂的療程可能因而中斷或調整，預後當然也會隨之下降。除此之外，臥病在床後，社交生活以及工作也會受到衝擊，憂鬱的風險也會有所增加。

高醫胸腔內科主任洪仁宇提醒，輕視骨骼疼痛症狀、錯失黃金治療期，將近半數病患會發生骨骼併發症。但癌友若發生癌症骨轉移也無須過度恐慌或灰心，今日骨轉移已有多元治療選擇，且健保也都有給付。透過定期回診施打單株抗體或雙磷酸鹽類藥物，就有機會可以控制病程，延緩或避免骨骼併發症的發生。

洪仁宇也說，每種治療都可能伴隨副作用，而骨轉移治療常見的副作用就是顎骨併發症。可透過良好的生活管理便可大幅降低其發生率。建議病患在治療前，先進行口腔檢查、治療；治療期間，適量補充鈣質、維生素D；待治療穩定後，也可以在醫囑下進行適當的運動、復健，讓身體機能逐步恢復。也提醒病患善用政府資源，每三個月進行一次公費氟化物治療，只要是進行骨轉移治療、癌症病患、65歲以上等民眾均符合資格。

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