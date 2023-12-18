明年股市「或躍在淵」　國泰世華銀林啟超：台股2萬點是時間問題

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有別於2023年服務業高速成長、製造業築底的兩極走勢，林啟超認為，明年全球經濟回溫的主要動能，將有望回到製造業的成長上。首先，疫情期間受惠居家辦公需求，消費者所購入的消費性電子產品，其產品生命週期來到尾端；AI應用的快速發展，也將帶動消費性電子產品需隨之升級，終端消費需求將促動半導體產業重啟成長循環。然而，中國經濟表現疲弱，將導致傳統產業的復甦力道較為薄弱。至於服務業，明年雖難以再現疫後報復性消費的強勁成長，但仍將有不錯的表現。
至於投資人所期待的「降息」訊號，需待美國通膨進一步回落2.5%至3%區間，同時就業市場疲軟致失業率攀升至4.2%，美國聯準會才有可能做出降息決議，他預期明年美國有3碼至4碼的降息空間，最快6月啟動降息。不過，相較以往，這次的降息空間有限，顯示「高利環境」將成為新常態。
也因此，整體而言，在科技產業的帶動下，全球企業盈餘成長可期，2024年股市將在震盪中緩步走揚，美股、台股和日股都有機會受惠，但林啟超也提醒，縱使在服務業、製造業一熱一冷的相互抵銷下，疫後全球經濟呈現溫和的緩著陸，升息的後座力仍會為2024年全球經濟投下不確定性。
對於明年台股展望，林啟超表示，事實上，距離台股2萬點已不遠了，離今天不到12%，離上波歷史新高也不過5%差距，台股站上2萬點「只是時間的問題」，但「或躍在淵」，要小心「淵」的出現，除了注意美國降息幅度外，也要觀察電子業的換機潮是否有如預期樂觀。
雖然整體而言，在科技產業的帶動下，全球企業盈餘成長可期，2024年股市將在震盪中緩步走揚，美股、台股和日股都有機會受惠，但林啟超也提醒，縱使在服務業、製造業一熱一冷的相互抵銷下，疫後全球經濟呈現溫和的緩著陸，升息的後座力仍會為2024年全球經濟投下不確定性。
林啟超說，主要原因在於目前已發行的美國公司債中，超過8成採取固定利率，因此，對美國企業來說，現階段仍可承受升息壓力。然而，一旦高利環境維持偏高偏久，未來企業新發債券時將面臨較高的融資成本。而在政府債務比偏高下，也較難展現財政政策紅利，但一旦美國聯準會降息趨勢明朗，對持有債券的投資人將是利多。