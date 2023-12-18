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明年股市「或躍在淵」　國泰世華銀林啟超：台股2萬點是時間問題

▲國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18）日分析，3大指標將牽動2024年全球景氣回暖速度，股市則呈現「或躍在淵」，還有許多不確定因素，台股2萬點只是「時間問題」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18）日分析，3大指標將牽動2024年全球景氣回暖速度，股市則呈現「或躍在淵」，還有許多不確定因素，台股2萬點只是「時間問題」。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）暗示明（2024）年將降息，而且根據公布的利率點陣圖預測明年將降息3碼。展望2024年，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（18）日表示，全球經濟有望回溫，速度取決於3大指標，股市則呈現「或躍在淵」，還有許多不確定因素，但若以數學角度來看，台股歷史高點或2萬點，明、後年有機會突破，「只是時間的問題」，明年股市將在震盪中緩步走揚，美股、台股和日股都有機會受惠。

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林啟超分析，明年全球經濟有望回溫，但回溫速度取決於3大指標，第一，消費性電子產業是否有機會迎來換機潮帶來的成長動能；第二，中國經濟復甦動能偏緩，傳統產業要走出陰霾仍有待時日；第三，貨幣緊縮政策的後座力，恐使政府和企業面臨較沉重的背債壓力，所幸「降息循環」將在2024年年中左右展開。此外，美、歐、日等主要經濟體的貨幣政策走向，以及明年下半年的美國大選，都將牽引金融市場波動。

有別於2023年服務業高速成長、製造業築底的兩極走勢，林啟超認為，明年全球經濟回溫的主要動能，將有望回到製造業的成長上。首先，疫情期間受惠居家辦公需求，消費者所購入的消費性電子產品，其產品生命週期來到尾端；AI應用的快速發展，也將帶動消費性電子產品需隨之升級，終端消費需求將促動半導體產業重啟成長循環。然而，中國經濟表現疲弱，將導致傳統產業的復甦力道較為薄弱。至於服務業，明年雖難以再現疫後報復性消費的強勁成長，但仍將有不錯的表現。

至於投資人所期待的「降息」訊號，需待美國通膨進一步回落2.5%至3%區間，同時就業市場疲軟致失業率攀升至4.2%，美國聯準會才有可能做出降息決議，他預期明年美國有3碼至4碼的降息空間，最快6月啟動降息。不過，相較以往，這次的降息空間有限，顯示「高利環境」將成為新常態。

也因此，整體而言，在科技產業的帶動下，全球企業盈餘成長可期，2024年股市將在震盪中緩步走揚，美股、台股和日股都有機會受惠，但林啟超也提醒，縱使在服務業、製造業一熱一冷的相互抵銷下，疫後全球經濟呈現溫和的緩著陸，升息的後座力仍會為2024年全球經濟投下不確定性。

對於明年台股展望，林啟超表示，事實上，距離台股2萬點已不遠了，離今天不到12%，離上波歷史新高也不過5%差距，台股站上2萬點「只是時間的問題」，但「或躍在淵」，要小心「淵」的出現，除了注意美國降息幅度外，也要觀察電子業的換機潮是否有如預期樂觀。

雖然整體而言，在科技產業的帶動下，全球企業盈餘成長可期，2024年股市將在震盪中緩步走揚，美股、台股和日股都有機會受惠，但林啟超也提醒，縱使在服務業、製造業一熱一冷的相互抵銷下，疫後全球經濟呈現溫和的緩著陸，升息的後座力仍會為2024年全球經濟投下不確定性。

林啟超說，主要原因在於目前已發行的美國公司債中，超過8成採取固定利率，因此，對美國企業來說，現階段仍可承受升息壓力。然而，一旦高利環境維持偏高偏久，未來企業新發債券時將面臨較高的融資成本。而在政府債務比偏高下，也較難展現財政政策紅利，但一旦美國聯準會降息趨勢明朗，對持有債券的投資人將是利多。

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