Hami Video年度10大台劇出爐！《牛車來去》、《八尺門》稱霸榜單
串流平台Hami Video年度戲劇點閱綜合排行榜前10名今（18）日公布，安心亞《牛車來去》、李銘順《八尺門的辯護人》、吳慷仁《有生之年》榜上有名，奪冠的時代劇《牛車來去》以溫潤樸實的台詞與故事擄獲許多台灣劇迷的心，安心亞在劇中飾演身世坎坷的佃農，展現百變演技，安心亞對於能奪得年度點閱冠軍表示：「很開心能夠有這麼多人喜歡我們牛車。」
記者羅凌筠／綜合報導
金鐘視帝李銘順主演的律政懸疑影集《八尺門的辯護人》，該劇涉及原住民、外籍移工和死刑等議題，播出後引起社會熱烈討論，有望在明年金鐘獎大放異彩！李銘順在劇中飾演一位有原住民身分的公設辯護人，親友間的互動、法院裡外相關人物的角力都是看點，該劇也成功讓新演員們嶄露頭角，飾演司法替代役男的初孟軒、飾演外籍移工看護的雷嘉汭皆深受觀眾喜愛。
現代劇《有生之年》由吳慷仁、鄭元暢、林哲熹飾演高家三兄弟，楊貴媚和喜翔飾演高家父母，一家人情誼令人動容，結局更是催人熱淚，吳慷仁今年可說是名利雙收，不只戲劇有好成績，近日更拿下金馬影帝，電影票房同時大賣，他日前在生日時回顧演員生活，感性表示：「因為演員職業的投入更了解自己，試著和解與放下。」他也期許未來：「累積了經驗與能量，有了能力幫助到其他人，也能回饋自己。」
台劇榜前10名還包括醫療劇《和平歸來》、探討熟齡男女卒婚議題的《婚姻結業式2》、律政劇《最佳利益3：最終利益》、揭祕富人社區「潛規則」的《親愛壞蛋》、《最佳利益2：決戰利益》、通靈影集《地獄里長》、以節日習俗為主題的《百味小廚神：中元大餐、午餐爭霸戰》。
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