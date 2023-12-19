百貨商場賣場要注意了！工務局1月初起啟動公共安全檢查
歲末年終各大型賣場、商場等公共場所買氣進入旺季，為確保民眾購物安全，高市府工務局自明(113)年1月初啟動百貨公司、量販商場及KTV等共計抽檢60家公共安全專案檢查。除檢視建物內外逃生動線外，也將針對防火避難設施安全作全面檢查。如違反情節重大者，會依建築法連續處罰業者或使用人6至30萬元罰鍰至改善為止。
記者郭凱杰／高雄報導
此外，部分業者大量進貨囤積，造成逃生通道阻塞疑慮，針對已檢查過的賣場或百貨公司，工務局也有不定期突擊檢查機制，防範投機業者虛實應付。
工務局局長楊欽富表示，公共安全檢查專案係查核高市轄內各大賣場及各類大型商場，共計抽檢60家。除了檢視建物內外逃生動線外，安全梯防火門、及防火區劃鐵捲門等巡查，也針對防火避難設施安全作全面檢查，如果有妨礙建物逃生安全情形者，則會立即要求業者改善，如違反情節重大者，會依建築法連續處罰業者或使用人6至30萬元罰鍰至改善為止。
工務局表示，高市各公共場所業者，歲末年終活動各大賣場、商場、視聽歌唱場所，除提供市民完善的消費服務外，也應隨時保持各項防火避難設施及逃生設備的運作正常，確保每位消費者在開心、放心與安心採買或娛樂。市民朋友如有發現業者有公安違法情事，歡迎隨時向該局建築管理處第五課檢舉。