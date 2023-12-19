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福華被點名首家「碳收入」將入袋　今股價爆量又漲停

▲福華電子被法人點名為台灣首家可認列碳權收入的公司，19日再奔漲停，拉出第二根漲停板。（圖／擷取自福華官網）
▲福華電子被法人點名為台灣首家可認列碳權收入的公司，19日再奔漲停，拉出第二根漲停板。（圖／擷取自福華官網）

記者許家禎／台北報導

台灣碳權交易所國際碳權交易平台本週五（22日）將正式啟動，由於有法人點名福華（8085）為台灣首家可認列碳權收入的公司，因此今（19）日福華股價再度大漲，衝上漲停板58.8元，拉出第二根漲停板。不過，其他碳權概念股卻回測，像是永豐餘、農林、正隆與寶隆，跌幅1到2%，至於華紙開低後小翻紅。

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碳權概念股昨日表現亮眼，不過受到今日大盤拉回震盪影響，碳權概念股也回測。擁有林木資產的永豐餘早盤跌2.4%、農林跌2%，正隆與寶隆跌1%上下，華紙開低後稍稍回神，隨後在平盤附近。碳管理平台的資通早盤跌0.6%、倍力跌1.4%、叡揚跌2.8%。碳捕捉的化學概念股則有東聯與永光，早盤小跌，中華化則跌逾2%。

不過，碳權概念股中唯福華電子一枝獨秀，昨天拉出第1根漲停後，今日股價持續強勢，以55.5元開出，一路往上衝拉到漲停位階58.8元，成交量超過1.2萬張，漲停委買高掛超過3000多張。

福華再飆漲停，主要是有投顧出具報告指出，福華在印尼的碳權專案審核即將到最後階段，預估明（2024）年上半年即可認列碳權營收，並預期碳權價格將水漲船高，估2025年碳權收入的貢獻有機會挑戰1個股本，再加上本業的調整，因此給予強力買進評等。

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