空汙隱憂！外送員、騎士氣滯易咳　醫：兩點建議

台灣街頭常見的情景，就是車水馬龍的街道，有無數外送員與機車騎士來回穿梭，由於近年來空汙問題日漸嚴重，這些長期在路上奔波的騎士們，尤其是一天長達八小時靠機車維生的外送員，身體都飽受空汙的侵害，常常因此出現了氣滯、長期咳嗽的狀況，長久下來，如果不好好治療、改善，恐成健康隱憂。
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頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰點出，確實臨床上有過許多這類氣滯、長期咳嗽的案例，民眾面對長時間吸入空汙廢氣，導致身體出現狀況，往往第一時間沒有察覺，會以為是輕微感冒導致，等到症狀加重後，才開始尋找咳嗽的源頭。對此周宗翰醫師也建議，肺部吸入空汙廢氣、油煙等，會有沉積物產生，甚至會讓肺部細胞產生病變，應該透過改善肺部循環來尋求解方。
要如何選擇中藥材改善這類的問題呢？周宗翰醫師點出，像是甘草、貝母、桔梗等中藥材，可以化痰、對支氣管有幫助，其餘像是三七、紅花等則是活血藥，透過活血行氣，可以幫助肺部纖毛舒緩，加速體內廢棄沉積物排出體外，或是直接透過服用行氣散等中藥，來輔助調整氣血，醫師強調，民眾如果症狀嚴重，不妨可以早中晚各一次，但內含活血用藥，孕婦與女性生理期應該避免食用。
除了透過中藥材與行氣散的輔助，醫師也建議利用騎車前的防護措施，像是口罩等，來幫助改善這些長期波奔的騎士、外送員，因空汙導致的氣滯、久咳問題。想要有個長久的健康身體，千萬不要小看這些身體警訊，透過醫師建議正確對症下藥，才能強健身體。